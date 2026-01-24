Advertisement
डरें नहीं, लड़ें; लापरवाह और दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टरों को सिखाएं कानूनी तरीके से सबक, जानें कैसे?

Legal Action Process on Doctors and Hospital: मेडिकल प्रोफेशन भले ही नोबल माना जाता हो, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से हर साल सैकड़ों जानें जा रही हैं. NCRB के आंकड़ों को मुताबिक, हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से औसतन 162 लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टरों और अस्पतलों के मनमानी के खिलाफ कहां और कैसे शिकायत कर, सही इंसाफ मिल सकता है. इस लेख में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे.  

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:02 PM IST

(प्रतीकात्म एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्म एआई तस्वीर)

Medical Negligence Cases in India: डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनका काम लोगों की जान बचाना होता है. मेडिकल प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जहां डॉक्टर अपने ज्ञान और कौशल से मरीजों का इलाज करते हैं. लेकिन दुर्भाग्य से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जब डॉक्टर, नर्सिंग होम या अस्पताल की लापरवाही मरीजों की जान पर बन पड़ती है और कई मामलों में मौत भी हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि चिकित्सीय लापरवाही क्या है और पीड़ित मरीज या उनके परिजन इसके खिलाफ क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं.

किसी भी डॉक्टर के लिए यह जरूरी होता है कि वह मरीज का इलाज करते समय अपने ज्ञान और कौशल का सही इस्तेमाल करे और पूरी सतर्कता बरते. अगर इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज को किसी तरह का कोई नुकसान होता है, तो उसे चिकित्सीय लापरवाही माना जाता है और डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 से 2023 के बीच सात सालों में 1133 लोगों ने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जान गंवा दी. यह, वह मामले जिनकी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है. 

एक्स्पर्ट्स की मानें तो भारत में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत के आंकड़ों इससे कई गुना ज्यादा है. Harvard और WHO की मानें तो साल 2018 से 2024 तक 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से हुई. जिनकी अस्पताल में तबियत खराब होने, घायल होने और अन्य मामलों के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. भारत में इसके सटीक आंकड़ें नहीं हैं और इसको लेकर विवाद भी है. जो आंकड़ें हैं भी वह महज पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर हैं. 

चिकित्सकीय लापरवाही के क्या हैं मतलब?
सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों से यह साफ किया गया है कि लापरवाही का मतलब क्या होता है. सिर्फ इसलिए किसी डॉक्टर को लापरवाह नहीं कहा जा सकता कि इलाज के दौरान कोई अप्रिय घटना हो गई. किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को तभी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जब उसका व्यवहार इस क्षेत्र में एक बुद्धिमान और सक्षम डॉक्टर के तय मानदंड से काफी नीचे हो. लापरवाही का आंकलन इस बात से किया जाता है कि क्या डॉक्टर ने ऐसी गलती की है, जो सामान्य रूप से सतर्क रहने वाला उसी स्तर का कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं करता. अपेक्षित और संतुलित कौशल ही इसका मुख्य मानदंड माना जाता है.

लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को कैसे सिखाएं सबक?
अगर मरीज को मेडिकल लापरवाही की शिकायत करनी है, तो वह आईएमसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित राज्य चिकित्सा परिषद में शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां संबंधित डॉक्टर रजिस्टर्ड है. अगर मरीज राज्य चिकित्सा परिषद की कार्यवाही या फैसले से संतुष्ट नहीं होता, तो वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी अपील कर सकता है.

मरीज की मौत किसी अन्य प्रकार की नुकसान होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता अदालत में मुआवजे की मांग की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1995 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी. पी. सनाथा मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चिकित्सा पेशे को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में शामिल किया था.

अगर कोई शख्स इलाज में लापरवाही को लेकर डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराना चाहता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सुसंगत प्रावधानों के तहत केस दर्ज करा सकता है. इस कानून के तहत लापरवाही साबित होने पर डॉक्टर को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

लापरवाही साबित होने पर हो सकती है जेल
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106, जिसे पहले आईपीसी की धारा 304(क) कहा जाता था, उन मामलों से जुड़ी है, जहां डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है. इसे लापरवाहीपूर्वक मृत्यु कारित करना माना जाता है, जिसमें दो साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा सिविल केस सिर्फ डॉक्टर के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अस्पताल, हेल्थ सेंटर और नर्सिंग होम के खिलाफ भी दायर किया जा सकता है. ऐसे मामलों में मरीज या उनके परिजन हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Republic Day 2026: न तो राजा, न जनरल… एक मौलवी बना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा, जिनकी जुबान से कांप उठी ब्रिटिश हुकूमत!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

India NewsMedical Negligence Cases in IndiaIndian legal system

