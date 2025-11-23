UP में बाबरी मस्जिद की चिंगारी ने लगा दी आग, डिप्टी सीएम और SP नेता एक दूसरे पर टूट पड़े!

UP News: UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 'बाबरी मस्जिद' को लेकर सपा नेता किरणमय नंदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विपक्षी दलों के आचरण को 'रामद्रोही' करार दिया. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब बाबर की मस्जिद बनानी है तो बुखारा जाना पड़ेगा. भारत की धरती पर बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बनाने की इजाजत कोई भी देशभक्त और रामभक्त नहीं देगा.

उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त हुआ था. वहां अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे. कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी सपा नेता किरणमय नंदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अतीत के घावों को कुरेद कर बेवजह विवाद को जारी नहीं रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण के आदेश के बाद सारे विवाद को खत्म मान लिया जाना चाहिए.

सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था. सुप्रीम कोर्ट की इस बात के बाद और कुछ कहने को नहीं बचा है. गिराना गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है." उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद गिराने की घटना की प्रतिक्रिया में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था. इस घटना के बाद दंगे हुए और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मंदिरों पर हमले हुए. पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें काली मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई थीं.

'बाबरी मस्जिद' पर समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा की टिप्पणी पर विवाद उस समय हुआ, जब उन्होंने 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बचाव किया. किरणमय नंदा ने कहा, "भाजपा ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर भारत की परंपराओं और विरासत को खत्म किया."

इनपुट-आईएएनएस