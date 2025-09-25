Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2936366
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

पहले मुसलमान खरीदते थे लोहा-टीना, अब...के मालिक, योगी की मंत्री का बड़ा दावा

Gulab Devi on Muslims: गरबा में मुसलमानों के एंट्री को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है. खासकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर बड़ी टिप्पणी की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

पहले मुसलमान खरीदते थे लोहा-टीना, अब...के मालिक, योगी की मंत्री का बड़ा दावा

Gulab Devi on Muslims: गरबा में मुसलमानों के एंट्री को लेकर हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने नफरती बयान दिए हैं, जिनमें मुसलमानों को इसमें भाग लेने से रोकने की मांग की गई है. इस बीच, कई मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों को गरबा में शामिल न होने की सलाह दी है. वहीं, मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम महिलाओं को गैर-इस्लामी मेलों में जाने पर पाबंदी की बात कही गई थी. इस अपील के बाद उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी भड़क गई और कड़ी टिप्पणी की हैं.

गुलाब देवी ने कहा कि मौलाना का यह फरमान न सिर्फ संकीर्ण और तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकारों का सीधा अपमान भी है. उन्होंने कहा कि यह बयान मौलाना के मानसिक दिवालियापन का संकेत देता है.

गुलाब देवी ने चंदौसी के गणेश मेले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मेले में मुस्लिम महिलाएं बड़े उत्साह और सम्मान के साथ शामिल होती हैं. मौलाना को मुस्लिम महिलाओं पर इस तरह के आदेश देने की बजाय यह फरमान जारी करना चाहिए कि सरकार से मिलने वाले फ्री राशन या योजनाओं के फायदे लेने पर पाबंदी लगाई जाए. मुस्लिम महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाने की बजाय उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी के मंत्री ने की मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा
एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा रही हैं. ऐसे में उन्हें मेलों में जाने से रोकना उनके अधिकारों को सीमित करना है. उन्होंने कहा कि यह सोच बेहद पुरानी और महिला विरोधी है, जो आधुनिक भारत में किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हो सकती. गुलाब देवी ने बीजेपी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में मुस्लिम समाज को पहले से कहीं अधिक विकास के अवसर मिले हैं.

'पहले मुसलमान करते थे कबाड़ का कारोबार'
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज के लोग कबाड़ का कारोबार करते थे या छोटी-मोटी दुकानों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में मुस्लिम बड़े शो रूम के मालिक बन चुके हैं. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Gulab Devi on MuslimsUP News

Trending news

Gulab Devi on Muslims
पहले मुसलमान खरीदते थे लोहा-टीना, अब...के मालिक, योगी की मंत्री का बड़ा दावा
Pakistan News
PAK: तीन ट्रांसजेंडर की हत्या के बाद कराची में हुआ तांडव, पाकिस्तानी फौज में हड़कंप
I Love Mohammed Poster
'I love Mohammed' पर गुजरात के बाद कर्नाटक में बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष
BJP Minister Raghuraj Singh
"राम की भूमि पर मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं"...BJP के इस मंत्री ने दी धमकी
azam khan
'हवा बदलने वाली हैं और सरकार...', आजम खान की रिहाई पर पगला रहे छुटभैये नेता!
Delhi News
दिल्ली HC ने की ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज; IB ऑफिसर मर्डर से जुड़ा है मामला
Pakistan News
गुजरांवाला: बाढ़ से महा सिंह की समाधि छतिग्रस्त; GSC ने Pak से लगाई मदद की गुहार
Uttarakhand news
UKSSSC पेपर लीक पर उत्तराखंड में भारी बवाल; हिरासत में मुख्य आरोपी खालिद और साबिया
Delhi News
दिल्ली में दम तोड़ रही है उर्दू! UDO ने सरकार से की खास मांग, जानें पूरी डीटेल्स
Ayodhya Masjid Layout
अयोध्या मस्जिद की Layout पास नहीं होने पर बवाल, इस मुस्लिम संस्था का बड़ा ऐलान
;