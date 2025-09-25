पहले मुसलमान खरीदते थे लोहा-टीना, अब...के मालिक, योगी की मंत्री का बड़ा दावा

Gulab Devi on Muslims: गरबा में मुसलमानों के एंट्री को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है. खासकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर बड़ी टिप्पणी की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Gulab Devi on Muslims: गरबा में मुसलमानों के एंट्री को लेकर हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने नफरती बयान दिए हैं, जिनमें मुसलमानों को इसमें भाग लेने से रोकने की मांग की गई है. इस बीच, कई मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों को गरबा में शामिल न होने की सलाह दी है. वहीं, मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम महिलाओं को गैर-इस्लामी मेलों में जाने पर पाबंदी की बात कही गई थी. इस अपील के बाद उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी भड़क गई और कड़ी टिप्पणी की हैं.
गुलाब देवी ने कहा कि मौलाना का यह फरमान न सिर्फ संकीर्ण और तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकारों का सीधा अपमान भी है. उन्होंने कहा कि यह बयान मौलाना के मानसिक दिवालियापन का संकेत देता है.
गुलाब देवी ने चंदौसी के गणेश मेले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मेले में मुस्लिम महिलाएं बड़े उत्साह और सम्मान के साथ शामिल होती हैं. मौलाना को मुस्लिम महिलाओं पर इस तरह के आदेश देने की बजाय यह फरमान जारी करना चाहिए कि सरकार से मिलने वाले फ्री राशन या योजनाओं के फायदे लेने पर पाबंदी लगाई जाए. मुस्लिम महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाने की बजाय उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें.
यूपी के मंत्री ने की मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा
एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा रही हैं. ऐसे में उन्हें मेलों में जाने से रोकना उनके अधिकारों को सीमित करना है. उन्होंने कहा कि यह सोच बेहद पुरानी और महिला विरोधी है, जो आधुनिक भारत में किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हो सकती. गुलाब देवी ने बीजेपी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में मुस्लिम समाज को पहले से कहीं अधिक विकास के अवसर मिले हैं.
'पहले मुसलमान करते थे कबाड़ का कारोबार'
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज के लोग कबाड़ का कारोबार करते थे या छोटी-मोटी दुकानों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में मुस्लिम बड़े शो रूम के मालिक बन चुके हैं.