शिक्षा मंत्री का फरमान: वन्दे मातरम से मदरसों के बच्चों का भी लिया जाएगा देशभक्ति टेस्ट!

Vande Mataram mandatory in UP Madarsas: उत्तर प्रदेश के स्कूलों के साथ मदरसों में भी 'वन्दे मातरम' गायन को अनिवार्य करार दिए जाने की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की मांग पर पर मुस्लिम समाज के उलेमा भड़क गए हैं. उनका मानना है कि वंदे मातरम कोई तराजू नहीं है, जिससे किसी की देशभक्ति को तौला जाए. मुसलमान दिल से इस मुल्क से प्यार करते हैं, और करते रहेंगे. इसका किसी को सबूत देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है.
नई दिल्ली: वन्दे मातरम को लेकर विरोध और टकराव लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिये राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम के गायन राज्य से सभी स्कूलों में लागू किए जाने के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि स्कूलों के साथ- साथ इसे मदरसे में भी लाहू किया जाए. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मदरसे के मौलानाओं , मुस्लिम नेताओं के जरिये बंदे मातरम गायन पर ऐतराज जताए जाने की तीखी आलोचना की है.
शिक्षा मंत्री ने मुस्लिमों के विरोध को गलत करार देते हुए कहा है कि योगी सरकार में सभी जाति और मजहब के लोगों की तरक्की हो रही है. सभी लोग सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं. खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग सरकार की सभी मंसूबों और सहूलियात का फायदा ले रहे हैं. इसके बाबजूद वंदे मातरम गायन का वो विरोध कर रहे हैं, जो पूरी तरह ग़लत है. मदरसे हो या दीगर तालीमी इदारों पर भी ये नियम लागू किया जाना चाहिए. शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी के ताजा बयान 'जिन्ना जैसे लोग देश में पैदा नहीं होने देंगे ..जिन्ना को दफन कर देंगे' का भी समर्थन किया है.
संविधान ने दी है कोई भी गीत गायें या न गाएं की आज़ादी
वहीँ, मदरसों में वन्दे मातरम गान लागू किये जाने पर लखनऊ के बड़े शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि संविधान ने इस बात का हक दिया है कि वह वंदे मातरम गाएं या न गाएं. उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र गान 'जन गण मन' भी गाते हैं, तो क्यों हमारे ऊपर ऐसा थोपा जा रहा है? सिर्फ मुल्क का माहौल खराब करने के लिए ये कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है.
वंदे मातरम कोई तराजू नहीं है, जिससे किसी की देशभक्ति को तौला जाए
मदरसों में 'वंदे मातरम' लागू करने और इस बहाने मुसलमानों को टारगेट करने पर, मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जो वंदे मातरम गाए वह देशभक्त है, और जो न गाए वह देशभक्त नहीं है. वंदे मातरम कोई तराजू नहीं है, जिससे किसी की देशभक्ति को तौला जाए. उन्होंने कहा कि हमारे दिल में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी है. जब जंगे आजादी में मौका आया था तो हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क को आजाद कराया, लेकिन अब वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है. मौलाना ने कहा कि केरल कोर्ट ने एक फैसले में अपना फैसला दिया था कि कोई भी शख्स को किसी भी गाने के लिए गीत के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती.
