अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा बताकर देश के मस्जिद-मदरसों को बंद करना चाहते हैं UP के ये मंत्री

UP Minister Raghuraj Singh remark on AMU: उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा बताते हुए यहाँ के स्टूडेंट्स, स्टाफ और प्रोफेसोर्स की जांच कराये जाने की मांग की है. साथ ही कहा है कि देश के सभी अल्पसंख्यक संस्थानों और मस्जिदों पर ताले लगाना चाहिए. 

UP Minister Raghuraj Singh remark on AMU:  दिल्ली में हुए ब्लास्ट और कथित तौर पर इसके संदिग्धों के तार अल्फलाह और कानपुर की एक यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद लगातार देश के मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसे, मस्जिद और एएमयू को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिससे बवाल मच गया है. 

अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को लेकर कहा, " इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए. इस यूनिवर्सिटी से भी कश्मीर के बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा बन गया है. यहाँ के स्टूडेंट्स, स्टाफ और प्रोफेसर की भी जांच होनी चाहिए. यहाँ से बड़े- बड़े आतंकवादी पैदा हुए हैं. यहाँ सब आतंकवादी के समर्थक हैं. अमित शाह को यहाँ जांच करानी चाहिए." 

रघुराज सिंह ने आगे कहा कि इस देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए. उनको भी वैसे ही पढना चाहिए, जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं. अल्पसंख्यक के नाम पर इन संस्थानों में अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं. देश के तमाम मस्जिद और मदरसों पर ताले लगा देने चाहिए." 

मंत्री रघुराज सिंह ने दिल्ली  ब्लास्ट पर कहा, " जितने भी आतंकवादी निकलते हैं, सभी मदरसे और मस्जिदों से निकलते हैं. इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन कुचला जा सके." उन्होंने कहा कि अभी तक  भारत के किसी भी मौलवी व मुल्ला ने दिल्ली बम ब्लास्ट का विरोध नहीं किया है. मुसलमान जितना पढ़ा लिखा हो वो उतना ही बड़ा आतंकवादी है.  फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर ही आतंकवादी पनपे थे. इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को फांसी दे देनी चाहिए थी." 

मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ये देश हिन्दुओं का है.. ये अत्याचारी अमन के दुशमन है. पूरे दुनिया में ये लोग हिंसा फैला रहे हैं. यहाँ से इन दैत्यों को बाहर निकालना चाहिए. वो देश के लिए ठीक नहीं है. 

