मदरसों में ‘परिवारवाद’ खत्म होगा! UP सरकार ने मैनेजमेंट कमेटियों पर कसा शिकंजा

UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के मदरसों में कथित अनियमित नियुक्तियों के संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है. मदरसों की मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को अवैध रूप से नियुक्त करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कमेटी सदस्यों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.

यह मामला 29 मई 2025 को असेंबली बिल्डिंग में हुई एक रिव्यू मीटिंग के दौरान सामने आया. पेंडिंग ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पता चला कि कई मदरसों में मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने मदरसा शिक्षा नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों को नियुक्त किया था. यह प्रथा न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पारदर्शिता और अच्छे शासन पर भी सवाल उठाती है.

सभी जिलों को सख्त आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक, मदरसा शिक्षा बोर्ड के निदेशक और बोर्ड के रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक संयुक्त आदेश में कहा गया है कि सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर उन सभी मदरसों की सूची देनी होगी जहां मैनेजिंग कमेटी ने रिश्तेदारों की अवैध नियुक्तियां की हैं. संबंधित नियुक्ति दस्तावेज़ और सबूत संलग्न करने होंगे. दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुझाव देने होंगे. आदेश में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर कोई जिला समय पर रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एजुकेशन में सुधार के लिए उठाए गए कदम

उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार पर जोर दे रही है. अब जब ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, तो सरकार सख्त कार्रवाई करने के मूड में है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में भाई-भतीजावाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई निश्चित है.