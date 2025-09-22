UP: हरदोई में मांस सड़क पर फेंकने वालों को टोका, गड़ासे और चाकू से हमला

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मल्लावां कस्बे में कथित रूप से अवैध बूचड़खाने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई. इस घटना में तीन लोग घायल हो गए. घटना के समय पीड़ित साहिबे आलम का बेटा कमरुद्दीन अंसारी ने बताया कि नसरत नगर में कुछ लोग बिना लाइसेंस के बड़े जानवरों का मांस काटते हैं और उसके अवशेष सड़क पर फेंक देते हैं. जब उन्होंने और उनके साथियों ने गंदगी फैलाने और अवैध बूचड़खाने के खिलाफ आवाज उठाई, तो हमलावरों ने चाकू और गड़ासे से उन पर हमला कर दिया.

हमले में साहिबे आलम, उनका भाई जब्बार और तौकीर उर्फ लल्लू घायल हो गए हैं. उनके पिता कमरुद्दीन और मां कैसरजहां बचाने आईं तो हमलावरों ने उन पर भी हमला किया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल साहिबे आलम को SHC में भर्ती कराया गया हैं. जहां डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

बूचड़खाने को लेकर हो रहा है प्रोटेस्ट

वहीं, घटना के बाद मल्लावां कस्बे के सैकड़ों लोग नगर पालिका परिषद पहुंचे और अवैध बूचड़खाने को बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि कस्बे में पिछले 12 साल से बिना लाइसेंस वाले स्लाटर हाउस चल रहे हैं और जानवरों को काटने के बाद गंदगी सड़क पर डाल दी जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे बूचड़खाने स्वास्थ्य और सफाई के लिए भी खतरनाक हैं.

अवैध बूचड़खाने पर लगेगा ताला?

इस मामले को लेकर सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाएगा.