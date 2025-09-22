UP: हरदोई में मांस सड़क पर फेंकने वालों को टोका, गड़ासे और चाकू से हमला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2932857
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

UP: हरदोई में मांस सड़क पर फेंकने वालों को टोका, गड़ासे और चाकू से हमला

Hardoi News: हरदोई के मल्लावां में अवैध बूचड़खाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया. स्थानीय लोग सड़क पर मांस फैलाने और गंदगी फैलाने पर रोक लगाने गए, तो बूचड़खाने वालों ने चाकू और गड़ासे से हमला कर दिया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:15 PM IST

Trending Photos

AI फोटो
AI फोटो

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मल्लावां कस्बे में कथित रूप से अवैध बूचड़खाने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई. इस घटना में तीन लोग घायल हो गए. घटना के समय पीड़ित साहिबे आलम का बेटा कमरुद्दीन अंसारी ने बताया कि नसरत नगर में कुछ लोग बिना लाइसेंस के बड़े जानवरों का मांस काटते हैं और उसके अवशेष सड़क पर फेंक देते हैं. जब उन्होंने और उनके साथियों ने गंदगी फैलाने और अवैध बूचड़खाने के खिलाफ आवाज उठाई, तो हमलावरों ने चाकू और गड़ासे से उन पर हमला कर दिया.

हमले में साहिबे आलम, उनका भाई जब्बार और तौकीर उर्फ लल्लू घायल हो गए हैं. उनके पिता कमरुद्दीन और मां कैसरजहां बचाने आईं तो हमलावरों ने उन पर भी हमला किया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल साहिबे आलम को SHC में भर्ती कराया गया हैं. जहां डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. 

बूचड़खाने को लेकर हो रहा है प्रोटेस्ट
वहीं, घटना के बाद मल्लावां कस्बे के सैकड़ों लोग नगर पालिका परिषद पहुंचे और अवैध बूचड़खाने को बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि कस्बे में पिछले 12 साल से बिना लाइसेंस वाले स्लाटर हाउस चल रहे हैं और जानवरों को काटने के बाद गंदगी सड़क पर डाल दी जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे बूचड़खाने स्वास्थ्य और सफाई के लिए भी खतरनाक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध बूचड़खाने पर लगेगा ताला?
इस मामले को लेकर सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाएगा.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Hardoi NewsMallawan Newsillegal slaughterhouse

Trending news

Azam Khan Release
Sitapur: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, या फिर फंस जाएगा कोई पेंच?
Banda News
कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी
delhi riots 2020
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा हिसाब
Ahmedabad Garba News
Watch: नफरत की इन्तेहां: गरबा में बुर्का डांसकर मुस्लिम महिला को बताया चुड़ैल
Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration
साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात
Palestine news
यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना महज दिखावा, गज़ा में जारी है बमबारी
Denmark Recognition of Palestine
नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप
Augustmuni school teacher harash female student
प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम शिक्षक पर 21 वर्षीय हिंदू छात्रा से छेड़-छाड़ का आरोप
Hamas
Hamas की इंटरनेशनल कम्यूनिटी से बड़ी अपील; इजराइल को करना होगा अलग-थलग
Pakistan airstrikes in Khyber Pakhtunkhwa
JF-17 से पाकिस्तान ने की अपने ही नागरिकों पर बमबारी,खैबर पख्तूनख्वा में बिछ गई लाशें
;