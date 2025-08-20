UP News: शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2889646
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

UP News: शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

Jalalabad News: उत्तर प्रदेश में शहरों, गांवों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है. इसी बीच शाहजहांपुर जिले का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:28 PM IST

Trending Photos

UP News: शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

Jalalabad News: उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में कई शहरों, गांव, रेलवे स्टेशन और बाजारों के नाम बदल दिए गए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है. जलालाबाद अब 'परशुरामपुरी' नाम से जाना जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसको लेकर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने केंद्र सरकार से जलालाबाद का नाम बदलने की मांग की थी.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि 27 जून 2025 को यूपी सरकार की तरफ से जलालाबाद का नाम बदलने के लिए एक खत भेजा गया था. भारत सरकार को शहर 'जलालाबाद' का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करने पर 'कोई आपत्ति नहीं' है. 

पत्र में आगे बताया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या एसएम/28/35/2025 दिनांक 14.08.2025 की प्रति संलग्न है, जिसमें नए नाम की वर्तनी देवनागरी और रोमन लिपियों में सूचित/अनुशंसित की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वह नए नाम की वर्तनी देवनागरी (हिंदी), रोमन (अंग्रेजी) और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते हुए आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जारी करे.

वहीं, जलालाबाद का नाम बदले जाने पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर 'परशुरामपुरी' करने की अनुमति देने पर गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार, वंदन एवं अभिनंदन. आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आए इस निर्णय ने संपूर्ण सनातनी समाज को गर्व का क्षण प्रदान किया है.'' 

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने आगे लिखा, ''भगवान परशुराम जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन! आपकी कृपा मात्र से ही इस पुनीत कार्य में निमित्त बन सका. आपकी कृपा दृष्टि संपूर्ण जगत पर बनी रहे.''

इनपुट- IANS

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsJalalabad newsJalalabad Name Change

Trending news

UP News
शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; MHA ने दी मंजूरी
Osama Saheb
पिता की विरासत संभालेंगे ओसामा, रघुनाथपुर से मिली चुनावी हरी झंडी
Malaysia news
जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला
Prophet Muhammad
पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम?
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल
Bihar News
चुनाव के पहले बिहार में बात-बात पर कौन उकसा रहा हिन्दू-मुसलमान को; साजिश या इत्तेफाक
mp news
MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला
Uttar Pradesh news
आला हजरत के उर्स के जुलूस में कौन लगा गया ' सर तन से जुदा' के नारे ?
AMU
AMU में अब भी क्यों जारी है भूख हड़ताल? छात्र नेता अस्पताल में भर्ती
Fatehpur Maqbara
फतेहपुर: मकबरे में तोड़-फोड़ का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, मुस्लिम संगठन ने की बडी मांग
;