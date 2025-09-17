UP: MLA के दवाब में अधिकारी मुसलमान के जमीन पर करवाना चाहते हैं कब्जा
Jaunpur News: यूपी के जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां निषाद राज पार्टी के विधायक रमेश सिंह पर संगीन इल्जाम लगा है कि उनके दबाव में अधिकारी एक मुसलमान के जमीन पर कब्जा कराना चाहते हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:35 PM IST

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज इलाके में एक मुसलमान के जमीन पर कथित अवैध कब्जे करने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर एक JCB मशीन से सैयद अकबर काजमी नाम के एक व्यक्ति के घर की दीवार को गिराते हुए दिखाया गया है. तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं. जब पीड़ित विरोध करता है, तो उसकी पिटाई की जाती है.

इस बीच, पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित समेत कई लोगों को थाने ले गई, जहां उन्हें एक दिन के लिए हिरासत में रखा गया. बाद में दोनों पक्षों का चालान कर दिया गया. इल्जाम है कि इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर कब्ज़ा कर लिया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना का समय पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठाता है. इस बीच सीसीटीवी फुटेज ने पूरे घटनाक्रम को और तूल दे दिया है.

पीड़ित सैयद अकबर काजमी का इल्जाम है कि यह जमीन निषाद राज पार्टी के विधायक रमेश सिंह की बीवी नीलम सिंह के नाम पर गिरवी रखी गई है. तभी से विधायक के दबाव में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन के कर्मचारी जमीन पर जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है. अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच क्या वाकई पुलिस प्रशासन सत्ता और रसूख के आगे बेबस हो गया है?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में आमतौर पर जमीन कब्जा और अपराध के मामलों में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होती है, यहां तक कि उनके घर तक बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं. लेकिन इस मामले में संगीन आरोपों के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है. पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है. सवाल उठता है कि जब अपराध में अफसर ही शामिल हों, तो आम अपराधियों पर कार्रवाई कैसे होगी और कानून का भरोसा कैसे कायम रहेगा.

Zee Salaam Web Desk

