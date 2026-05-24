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Zee SalaamZee Salaam ख़बरें“ईदगाह फुल हो तो दूसरी मस्जिद जाएं”, सड़क पर नमाज पर योगी प्रशासन का सख्त अल्टीमेटम

“ईदगाह फुल हो तो दूसरी मस्जिद जाएं”, सड़क पर नमाज पर योगी प्रशासन का सख्त अल्टीमेटम

Bakrid Guidelines: यूपी में बकरीद को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों ने साफ कहा है कि ईदगाह में जगह कम पड़ने पर भी सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी. साथ ही कुर्बानी के अवशेष खुले में फेंकने पर भी रोक लगाई गई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 24, 2026, 01:06 PM IST

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“ईदगाह फुल हो तो दूसरी मस्जिद जाएं”, सड़क पर नमाज पर योगी प्रशासन का सख्त अल्टीमेटम

UP News: उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज को लेकर सख्त रुख के बाद अब अलग-अलग जिलों में पीस कमेटी की बैठकों में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी हालत में सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी. झांसी के शहर कोतवाली परिसर में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में दोनों समुदायों के धर्मगुरु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

प्रशासन ने साफ कहा कि अगर किसी ईदगाह की क्षमता पूरी हो जाती है तो लोग आसपास की दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें, लेकिन किसी भी स्थिति में सड़क या मस्जिद के बाहर नमाज न पढ़ें. अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. बैठक में विश्व हिंदू परिषद की ओर से कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष खुले में फेंके जाने का मुद्दा उठाया गया. इस पर प्रशासन ने निर्देश दिया कि कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष और खून को नालियों, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर न फेंका जाए. अधिकारियों ने कहा कि अवशेषों को सुरक्षित तरीके से पैक कर नगर निगम की गाड़ियों को सौंपा जाए ताकि सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो.

पुलिस ने दी चेतानवी
पुलिस प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अवशेष खुले में फेंके गए और उन्हें कुत्ते या अन्य जानवर इधर-उधर ले गए तो इससे अव्यवस्था और तनाव का माहौल बन सकता है. इसलिए सभी लोगों से साफ-सफाई और संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की गई है. बैठक में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने ईद के दिन बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की मांग उठाई. इस पर प्रिति सिंह ने कहा कि नगर निगम, बिजली विभाग और जल संस्थान को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ताकि त्योहार के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. 

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पुलिस ने क्या कहा?
वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम ने भी दोहराया कि मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर या सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना होगा ताकि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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