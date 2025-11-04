Advertisement
Zee Salaam

मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैटों की लॉटरी जल्द, योगी सरकार का बड़ा ऐलान

Mukhtar Ansari Land Flats Lottery: योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैटों की लॉटरी जल्द निकालने का ऐलान किया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 EWS के लिए फ्लैट बनाए गए हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:48 AM IST

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व विधायक मरहूम मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों की लॉटरी की तारीख तय हो गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से डालीबाग स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के अंतर्गत निर्मित भवनों की लॉटरी 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी. इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट बनाए गए हैं. इस योजना के लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों से आवेदन मांगे गए थे. अब तक 3 नवंबर शाम 5 बजे तक 7000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि प्रत्येक फ्लैट पर 100 से अधिक आवेदन दर्ज किए गए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, योजना के अंतर्गत न सिर्फ आवासों का निर्माण हुआ है बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया गया है. यहां नई सड़कें बनाई गई हैं और पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है. पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब आवेदनों की छटनी की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से घर आवंटित किए जाएंगे. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन फ्लैटों की कीमत 10.70 लाख रुपये निर्धारित की गई है. योजना में स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के अनुसार माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर जो अवैध रूप से निर्मित कॉम्प्लेक्स थे, उनको हमने ध्वस्त कराया था. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन के आदेश पर वहां पर गरीबों के लिए हमने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए हैं. हमने कुल 72 फ्लैट्स बनाए हैं. इन सब फ्लैट्स को केवल गरीबों के लिए ही आरक्षित किया गया है. यहां पर हमने बाह्य विकास कार्य जैसे रोड और पार्क का निर्माण भी किया है. 72 फ्लैट्स के लिए हमारे पास सात हजार आवेदन आ गए हैं. 3 नवंबर शाम 5 बजे तक अंतिम तिथि है. अगले एक-दो-तीन दिन में लॉटरी के माध्यम से इन फ्लैट्स का आवंटन कराया जाएगा.

इनपुट-आईएएनएस

