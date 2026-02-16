Mathura News: मस्जिद के पास तेज डीजे बंद कराने पर बवाल, गांव का माहौल गरमाया

Mathura News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा निकल रही है. इसी बीच मथुरा जिले के बरसाना थाना क्षेत्र के सहार गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी. इस जुलूस के दौरान तेज आवाज में DJ म्यूजिक बजाया जा रहा था. इस दौरान एक मस्जिद के सामने तेज आवाज में DJ बजाना शुरू कर दिया. इससे कहासुनी और बवाल हो गया. इस घटना में एक शख्स घायल हो गया. हालांकि, पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है.

दरअसल, 15 फरवरी को बरसाना थाना क्षेत्र के सहार गांव के रहने वाले रोहतास का बेटा लक्ष्मण अपनी नई-नवेली पत्नी और परिवार के साथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहा था. गांववालों का आरोप है कि जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा, वहां तेज आवाज में DJ बजाया गया, जिस पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने एतराज जताया, जिससे कहासुनी हुई. बताया जा रहा है कि किसी तरह स्थिति को शांत किया गया और जुलूस आगे बढ़ा. हालांकि, लौटते समय विवाद फिर बढ़ गया.

मुस्लिम पक्ष ने क्या किया दावा

मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद के पास DJ रुका और फिर से तेज आवाज में बजाया गया. जब कुछ लोगों ने DJ बंद करने को कहा, तो उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई. मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि बहस के बाद हालात बिगड़ गए. घटना की खबर मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की, जिससे हंगामा हुआ और करीब एक घंटे तक सहारा पुलिस स्टेशन को जाम रखा गया. लोगों ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. इसके जवाब में इलाके में और पुलिस बल तैनात किया गया.

SP और CO ने क्या कहा?

SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत और CO गोवर्धन अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत किया. पुलिस ने एहतियात के तौर पर तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस का आधिकारिक बयान गांव वालों के आरोपों से थोड़ा अलग है. CO गोवर्धन अनिल कुमार सिंह के मुताबिक, सात साल के एक लड़के ने मस्जिद के सामने एक बकरे पर पत्थर फेंका और पत्थर उछलकर गगन सैनी के सिर पर लगा, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है और मामले की जांच की जा रही है.