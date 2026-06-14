Syrian Woman Detained In UP: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सीरियाई महिला हनादी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की. सीरियाई महिला मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में लोगों से मदद करने की अपील कर रही थी और पैसे मांग रही थी. उसके हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था कि वह सीरिया की रहने वाली है और उसे अपने पति के इलाज के लिए पैसे की मदद चाहिए. इस महिला की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि महिला लिगल तरीके से मेडिकल वीज़ा पर भारत आई है.