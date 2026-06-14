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मेडिकल वीज़ा पर भारत आई सीरियाई महिला हिरासत में, पति के इलाज के लिए मेरठ में मांग रही थी चंदा

Syrian Woman Detained In UP: मेरठ में एक सीरियाई महिला को लोगों से आर्थिक मदद मांगते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच में पता चला कि वह मेडिकल वीज़ा पर भारत आई है और उसके पति का दिल्ली में इलाज चल रहा है. पुलिस उसके दस्तावेज़ों, वीज़ा की शर्तों और भारत आने के उद्देश्य की जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 14, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:00 PM IST
मेडिकल वीज़ा पर भारत आई सीरियाई महिला हिरासत में, पति के इलाज के लिए मेरठ में मांग रही थी चंदा
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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