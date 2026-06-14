राज्य चुनें
Syrian Woman Detained In UP: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सीरियाई महिला हनादी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की. सीरियाई महिला मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में लोगों से मदद करने की अपील कर रही थी और पैसे मांग रही थी. उसके हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था कि वह सीरिया की रहने वाली है और उसे अपने पति के इलाज के लिए पैसे की मदद चाहिए. इस महिला की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि महिला लिगल तरीके से मेडिकल वीज़ा पर भारत आई है.
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि महिला सीरिया से अपने बीमार पति का इलाज कराने के लिए दिल्ली आई है. उसके पति का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें हैं. वह इलाज का खर्च उठाने के लिए लोगों से पैसे की मदद मांग रही थी.
पुलिस ने महिला से डिटेल में पूछताछ शुरू कर दी है और उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा और भारत आने का मकसद भी चेक करना शुरू कर दिया है. इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) की टीमें भी एक्टिव हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, महिला मेडिकल वीज़ा पर भारत आई है.
शुरुआती जांच में पता चला है कि वीज़ा की कुछ शर्तों के तहत, बिना संबंधित परमिशन के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर रोक हो सकती है, जिसकी भी जांच की जा रही है। सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस सिटी विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि महिला से पूछताछ की जा रही है और उसके डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा की शर्तों की जांच की जा रही है.
गौरतलब है कि सीरिया पर अमेरिका और नाटो के हमले और गृह युद्ध की वजह से सीरिया पूरी तरह बरबाद हो गया. वहां गरीबी चरम पर है और बुनियादी ढ़ांचों की कमी है. सीरिया के लोगों को इलाज, शिक्षा आदि के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है.