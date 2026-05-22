Darul Uloom Controversy: दारुल उलूम देवबंद में शिव मंदिर का दावा; संस्थान बोला- पहले मेरा इतिहास पढ़कर आओ

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सहारपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद मदरसे को शिव मंदिर बताने पर विवाद बढ़ गया है. स्वतंत्रता आन्दोलन में महती भूमिका निभाने वाले और इस्लामी शिक्षा के केंद्र के तौर पर विश्व प्रसिद्द इस मदरसे को हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने शिव मंदिर बताकर हंगामा खड़ा कर दिया है. सहारनपुर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए शर्मा ने दावा किया है की दारुल उलूम के निचे शिव मंदिर है. उन्होंने दावा किया है कि 14 फीट तक की खुदाई के बाद ही मंदिर दिख जाएगा.

इस पूरे मामले को लेकर देवबंदी उलेमा मुफ़्ती असद कासमी ने कहा कि इन लोगों को दारुल उलूम का इतिहास मालूम नहीं है. इन लोगों को दारुल उलूम का इतिहास पढना चाहिए. आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम का सबसे बड़ा योगदान है, जिसने अंग्रेज जैसी कौम को यहाँ से भगाने का काम किया है. आज उसी संस्था को निशाना बनाकर अफरातफरी पैदा की जा रही है. कोई भी काम ऐसा करना चाहिए जिससे मुल्क का अमन-ओ-अमान व भाईचारा बना रहे. सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे,जिससे मुल्क में शांति का माहौल बना रहे.

गौरतलब है कि मौलाना मुह़म्मद क़ासिम नानौतवी, हाजी मुह़म्मद आबिद और उनके साथियों ने मुसलमानों को एकजुट करने, उनमे इस्लामी संस्कृति का बोध कराने और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 31 मई 1866 ई. को मस्जिद छाता के एक मदरसा इस्लामिया अरबिया (दारुल उ़लूम देवबन्द) की स्थापना की थी, जिस की असल हकीकत स्वतन्त्रता संग्राम के लिए लड़ने और आन्दोलन करने वालों के लिए ये एक गुप्त ठिकाना था, जिसे इस्लामी शिक्षा के केंद्र के सुनहरे परदे से ढक दिया गया था.

इस हकीकत का जिक्र ब्रिटिश सरकार की सीआईडी ने अपनी गुप्त रिपोर्ट में किया है, "रेशमी रूमाल षडयन्त्र में जो मोलवी शामिल हैं, लगभग वे तमाम इसी मदरसे दारुल उ़लूम से शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं." (रेशमी ख़ुतूत साज़िश केस पृष्ठ 191)

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क्या था रेशमी रुमाल आन्दोलन ?

रेशमी रुमाल आंदोलन या (Silk Letter Movement) भारत की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन था. ये आन्दोलन 1913 से 1920 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़ी तेज़ी से फैला था. इसका मकसद ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकना था. इसके लिए दारुल उलूम देवबंद के उलेमा ने तुर्की (ओटोमन साम्राज्य), अफगानिस्तान और जर्मनी के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, जिसके नेता मौलाना महमूद हसन (शेखुल हिंद) थे, वो दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख थे. इस आंदोलन के नेताओं के बीच गुप्त संदेश रेशम के कपड़े (सिल्क) पर लिखे जाते थे, ताकि आसानी से छिपाए जा सके और नष्ट न हों. इन्हीं 'रेशमी पत्रों' की वजह से इसे रेशमी रुमाल आंदोलन या सिल्क लेटर मूवमेंट कहा गया था. इसका एकमात्र मकसद भारत में ब्रिटिश सेना के अंदर विद्रोह पैदा करना था. इसके कुछ गुप्त एजेंडे में शामिल था, अफगानिस्तान की तरफ से ब्रिटिश सरकार पर हमला करवाना, मक्का और काबुल से समन्वय स्थापित करना, और मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षित करके 'हिज्बुल्लाह' (Allah की सेना) तैयार करना.

लेकिन बदकिस्मती से 1916 में पंजाब CID को कुछ रेशमी रुमाल मिल गए, जिससे पूरी साजिश का पर्दा फाश हो गया. मौलाना महमूद हसन को मक्का से गिरफ्तार कर माल्टा द्वीप पर निर्वासन भेज दिया गया और कई अन्य देवबंदी उलेमाओं को भी जेल हुई यह आंदोलन दारुल उलूम देवबंद की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका का प्रतीक माना जाता है. यह मुख्यधारा के कांग्रेस आंदोलन से अलग, इस्लामी विद्वानों द्वारा चलाया गया एक सशस्त्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रयास था.

हजरत शेखुल हिन्द इस आन्दोलन के नेता थे

हजरत शेखुल हिन्द इस आन्दोलन के नेता थे. 1915 ई. से पहले हिन्दुस्तान के लगभग सभी लीडर हज़रत शेखुल हिन्द की तहरीक (आन्दोलन) में शामिल रह कर उन्हीं के आधीन थे, और उनकी हिदायत के मुताबिक विभिन्न मोर्चों पर काम कर रहे थे. ये आन्दोलन कोई मामूली आन्दोलन नहीं था, बल्कि अपने अन्दर सम्पूर्ण आन्दोलन पैदा करने की योग्यता रखता था. हिन्दुस्तान में एक बड़ा आन्दोलन करके अंग्रेज़ों की जाबिरानह (कष्टमय) हुकूमत का तख्ता पलटना चाहते थे जिसके लिये हजरत शेखुल हिन्द 1906 ई. से 1914 ई. तक देश के अन्दर केंद्र स्थापित करने, अपने रजाकार तैयार करने और दूसरे विभिन्न देशों का सहयोग हासिल करने के लिये हजारों क्रांतिकारियों के साथ काम शुरू कर दिया था. देश के अन्दर आन्दोलन के विभिन्न केन्द्र और एक हैड क्वार्टर स्थापित करके आन्दोलन की भावना रखने वाले बड़े-बड़े मतवालों को काम पर लगा दिया था. मुख्य कार्यालय दिल्ली में था जिसमें हज़रत शेखुल हिन्द, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, जवाहर लाल नेहरू, लाला लाजपत राय और राजेन्द्र प्रसाद काम करते थे. इसके अतिरिक्त उप-केन्द्र पानीपत, लाहौर, दीनपुर,कराची, और ढाका आदि में स्थापित किए गए थे. इनके अलावा मदद हासिल करने के लिये देश से बाहर भी आफगानिस्तान, मदीना, इस्ताम्बुल और कुस्तुनतुनिया आदि में विभिन्न केन्द्र स्थापित किये गये थे. प्रत्येक स्थान पर चोटी के उलमा लीडर आपकी देखरेख में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर रहे थे. (शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन पृष्ठ 272-76)

हज़रत शेखुल हिन्द ने अपने आन्दोलन और मिशन को कामयाब करने के लिए बहुत ही राजनितिक दृष्टि के साथ विदेशों जेसे चीन, बर्मा, जापान, फ्रांस और अमेरिका आदि में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे और हर स्थान पर ब्रांच स्थापित करके इन देशों की हिमायत (सहयोग) प्राप्त करने का प्रयत्न किया और सहयोग न देने पर तटस्थ रहने की प्रार्थना की गई.

हज़रत शेखुल हिन्द के स्थापित किये गये शिक्षा केन्द्र अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित आन्दोलन का रूप लिये हुए थे सावधानी इतनी थी कि अंग्रेज़ों के जासूस हज़रत शेखुल हिन्द की योजनाओं को भांपने में पूरी तरह असफल थे, फिर यह कि हज़रत शैखुल हिन्द जैसे एक खालिस मोलवी से किसी बड़ी योजना की उन को बिल्कुल आशा नहीं थी, जबकि वास्तविकता इससे उलटी थी. स्वतंत्रता संग्राम के सभी आन्दोलन इसी मौलवी की ओर से चलाए गए थे. आपने बहुत ही तात्विकता और पूरी सियासत के साथ विदेशी युद्ध का नक्शा तैयार किया. तुर्की सरकार को आक्रमण करने में जो रुकावटें आ रही थीं, उन्हें दूर किया. मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को काबुल भेजा और खुद हज (मक्का शरीफ) में तशरीफ ले गये और हमलों के लिये चार रास्तों को

हर मोर्चे पर तजुर्बेदार आदमी को नियुक्त किया. आपकी इस फौजी कार्यवाही की यात्रा में दारुल उलूम के जो सिपाही तन-मन-धन की बाज़ी लगा कर आप के साथ थे वे हैं मुहम्मद मियां अंसारी, मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी, मौलाना उजैरगुल पेशावरी, हाजी जान मुहम्मद, मौलाना मतलूबुर्रहमान देवबन्दी, मौलाना मुहम्मद सहूल भागलपुरी, हाजी अब्दुल करीम सरौंजी, मौलाना यहीद अहमद फैजाबादी, हकीम नुसरत हुसैन साहब, और मदीनह मुनव्वरह से शेखुल इसलाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी आप के साथ हो गये थे. यहां तक कि मालटा की कैद में भी आपके साथ रहे. अतः स्वतंत्रता संग्राम के लिए दारुल उलूम से फ़ारिगों में मौलाना हुसैन अहमद मदनी का विशेष स्थान है.

हज़रत शेखुल हिन्द अन्दरूनी और बाहरी हमलों की तारीख निश्चित करके बाहर हज की यात्रा पर गये थे. मक्का मुकर्रमह में तुर्की के अनवर पाशा से मुलाकात करके उनसे कुछ तहरीरें लीं जिन में एक तहरीर हिन्दुस्तान के मुसलमानों के नाम जंग की अपील की थी. अनवर पाशा की इन तहरीरों को बहुत ही सावधानी के साथ आपने भारत भेज दिया, जिसकी फोटो कापी हिन्दुस्तान के तमाम केन्द्रों पर पहुंचा दी गयी और पुलिस को हवा भी न लगी.

इधर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने काबुल में अमीर हबीबुल्लाह से तुर्की हमले की आज्ञा प्राप्त करली और उन्हों ने इसकी सूचना शेखुल हिन्द को पहुंचाने के लिये एक रेशमी रोमाल बनवाया जिसमें अमीर हबीबुल्लाह से किये गये मुआहदे की पूरी रिपोर्ट और तारीख का खुलासा था मगर दुर्भाग्य से रास्ते ही में यह रूमाल अंग्रेज़ों के हाथ लग गया और पूरी योजना की पूर्णता के समय यह भेद खुल गया.

अंग्रेज़ों ने ख़त में आन्दोलन का खुलासा देख कर तमाम रक्षा के कार्य कर डाले चूंकि तमाम केन्द्रों को इन्कलाब की तारीख याद थी लेकिन आदेश के बगैर कोई हरकत करने की इजाज़त नहीं थी और खत के पकड़े जाने की वजह से अंतिम आदेश की बात समाप्त हो गयी थी. भेद खुलते ही मुजाहीदीने आज़ादी को अंग्रेज़ों के अत्याचार का शिकार होना पड़ा. मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अमीर हबीबुल्लाह के कत्ल तक जेल में रहे. हजरत शेखुल हिन्द को शरीफ मक्का ने एक फत्वे पर दस्तखत न करने के बहाने गिरफतार कर लिया.



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