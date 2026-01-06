Sambhal News: तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और तीन भाइयों के घर पर चला बुलडोजर

Sambhal Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कथित अवैध मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ. इस बीच संभल जिले के असमोली पुलिस स्टेशन के तहत राया बुजुर्ग गांव में एक मस्जिद और मस्जिद के इमाम और उनके परिवार के तीन घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया. तीन बुलडोजर इन ढांचों को गिराने में लगे हुए हैं, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत काबू पाने के लिए पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है.

वहीं, जब संभल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम सुबह 9 बजे घरों को गिराने के लिए गांव पहुंची, तो मस्जिद के इमाम और उनके दो भाइयों ने अपने घर खाली करने के लिए और समय मांगा. अधिकारियों ने उन्हें थोड़ा समय दिया, लेकिन जब उन्होंने देरी की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तय प्रक्रिया के अनुसार बुलडोजर का इस्तेमाल करके घरों को गिराने का फैसला किया और सभी घरों को जल्दी गिरा दिया गया.

क्या है पूरा मामला

प्रशासन का दावा है कि 880 वर्ग मीटर ज़मीन सरकारी तालाब की है. आरोप है कि इस ज़मीन पर अवैध रूप से एक मस्जिद और घर बनाए गए थे. बताया जाता है कि ये घर और मस्जिद मस्जिद के इमाम और उनके दो भाइयों के हैं. प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस कब्ज़े की पहचान सबसे पहले 5 नवंबर 2022 को हुई थी. इसके बाद कब्ज़ा करने वालों अबरार, असरार, बाबू और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किए गए.

तीनों भाईयों ने किया हाईकोर्ट का रुख

14 नवंबर 2024 को मस्जिद कमेटी और तीनों भाइयों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसके बाद 4 फरवरी 2025 को तहसीलदार ने कब्ज़ा हटाने का आदेश जारी किया. इसके बावजूद कब्जा करने वालों ने ढांचों को नहीं हटाया और ज़िला प्रशासन से और समय मांगा. प्रशासन पहले भी 2 अक्टूबर 2025 को गिराने के लिए गांव आया था, लेकिन उन्हें एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद कार्रवाई टाल दी गई थी. इसके बाद भी न तो घर हटाए गए और न ही मस्जिद का निर्माण गिराया गया.

इससे पहले भी दी गई थी चेतावनी

4 जनवरी 2026 को प्रशासन फिर से चार बुलडोजर के साथ गांव पहुंचा, लेकिन उस दिन गिराने का काम नहीं हो सका. उसी दिन असमोली पुलिस स्टेशन इलाके के हाजीपुर गांव में एक मस्जिद और एक मदरसे को गिराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया. आखिरकार सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद और बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए गए, जिसके बाद मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है.