UP: शाहजहांपुर जेल में राखी का त्योहार बना भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने भी बांधी राखी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जेल में रक्षाबंधन के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने भी कैदियों को राखी बांधी, जिससे आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल देखने को मिली. धर्म से ऊपर उठकर निभाया गया यह रिश्ता समाज में एकता और इंसानियत का संदेश देता है.
Shahjahanpur News: भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस बीच एक भावुक नजारा शाहजहांपुर कारागार में भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही बहनें अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने पहुंचने लगीं. जेल प्रशासन ने इस मौके पर खास इंतजाम किए हैं. इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जेल प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्था की थी.
सुबह से ही सभी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल जेल के अंदर-बाहर तैनात थे. सीनियर जेल अधीक्षक मिजाजीलाल ने बताया कि शाहजहांपुर जेल में रक्षा बंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दौरान जेल में सारी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. सुबह से बहनें अपने भाइयों से मिलने और उन्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेताब दिखीं. उन्होंने कहा कि जब तक बहनें आती रहेंगी, उनकी मुलाकात कराई जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी बहन मायूस होकर नहीं लौटेगी.
जेल प्रशासन ने उन बंदियों के लिए भी विशेष इंतजाम किया, जिनकी बहनें नहीं आ पाईं. ऐसे बंदियों को ब्रह्माकुमारी संस्था की पदाधिकारियों ने राखी बांधी. जेल अधीक्षक ने बताया कि जो बहनें राखी एवं मिष्ठान लेकर नहीं आई उनके लिए जेल प्रशासन ने इन सारी व्यवस्थाओं को किया है. इस मौके पर बहनें अपने भाइयों से मिलकर भावुक हो गईं. बहनों ने अपने भाइयों को जेल से शीघ्र बाहर आने की प्रार्थना की. इस दौरान अनेक मुस्लिम महिलाएं भी मुलाकात पर आईं और उन्होंने अपने भाई को राखी बांधी और शीघ्र छूटने की ईश्वर से कामना की. अभी तक करीब 700 बहनें मुलाकात कर चुकी हैं. इस दौरान बहुत अनुशासित ढंग से कतार में खड़े होकर राखी का यह पर्व मनाया जा रहा है.
अधीक्षक ने बताया कि मुलाकात के लिए 25 से 50 बहनों को एक टोली में मुलाकात कराई जा रही है. सभी बहनों ने कारागार में की गई व्यवस्था की सराहना की. जेल में मुलाकात के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है. यह मुलाकात कार्यक्रम तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कारागार पर बहनें आती रहेंगी. उन्होंने कहा कि आज के दिन किसी भी बहन को बिना मुलाकात के मायूस होकर वापस नहीं जाना पड़ेगा और किसी भी भाई की कलाई सूनी नहीं रहने दी जाएगी. जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, उन्हें ब्रह्मा कुमारी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उनका मुंह मीठा कराया.
उन्होंने आगे कहा कि जेल प्रशासन ने आने वाले सभी मेहमानों के लिए शरबत की व्यवस्था की थी. जो बहनें राखी या मिठाई नहीं लाईं, उनके लिए प्रशासन ने ये सामग्री उपलब्ध कराई. सभी बहनों ने जेल में की गई व्यवस्था की सराहना की.
इनपुट-आईएएनएस