Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3158638
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंUP News: सीतापुर में मस्जिद पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर, जानें पूरा मामला

UP News: सीतापुर में मस्जिद पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर, जानें पूरा मामला

Sitapur Bulldozer Action: सीतापुर के लहरपुर में नजूल जमीन पर बने कथित अवैध मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया. तड़के सुबह भारी पुलिस और PAC बल की तैनाती के बीच कार्रवाई की गई, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:47 AM IST

Trending Photos

UP News: सीतापुर में मस्जिद पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर, जानें पूरा मामला

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर कोतवाली इलाके में आज सुबह प्रशासन ने एक तालाब और कब्रिस्तान के लिए तय जमीन पर बनी एक मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस जगह पर यह निर्माण लगभग 12 साल पहले हुआ था. यह लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ था और प्रशासन ने इसे अवैध कब्ज़ा माना था.

प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी. लहरपुर के तहसीलदार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत संबंधित पक्ष को एक नोटिस जारी किया था. नोटिस में साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि सरकारी जमीन पर बनी इस इमारत को हटा दिया जाए. लेकिन जब तय समय सीमा के भीतर इमारत को नहीं हटाया गया, तो ज़िला प्रशासन ने सख़्त रुख अपनाया और इसे गिराने का फैसला किया.

DM के आदेश के बाद कार्रवाई
जिलाधिकारी राजा गणपति के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सोमवार सुबह लगभग 5:00 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान शुरू हुआ. मौके पर तीन बुलडोजर तैनात किए गए, जिनकी मदद से पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया. पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, कई थानों की पुलिस के साथ-साथ PAC के जवानों को भी इलाके में तैनात किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारी ने क्या कहा?
पूरा इलाका प्रभावी रूप से एक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था. सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इलाके को घेर लिया और आम जनता व मीडिया के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसका उद्देश्य अफ़वाहों को फैलने से रोकना या किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को पैदा होने से रोकना था. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर की गई और सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा-मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. प्रशासन के मुताबिक, पूरे अभियान के दौरान स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही और हिंसा या विरोध की कोई घटना सामने नहीं आई. स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्थिति सामान्य बनी हुई है.

यह भी पढ़ें:- नफरत फैलाओगे तो काल कोठरी में बितानी पड़ेगी जिंदगी, तेलंगाना में सख्त कानून से हड़कंप

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Sitapur newsUP NewsSitapur bulldozer actionLaharpur mosque demolition

Trending news

Sitapur news
UP News: सीतापुर में मस्जिद पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर, जानें पूरा मामला
Delhi news
Delhi Riots 2020: 10 दिन की अंतरिम राहत खत्म, शरजील इमाम फिर लौटेंगे तिहाड़ जेल
Iran Missile Attack Kuwait
Middle East War: ईरान की मिसाइलों से दहला कुवैत; भारी तबाही, एक भारतीय की मौत
Middle East Tension
साउथ इजरायल में कयामत! ईरान हमले के बाद केमिकल प्लांट धधका, गैस रिसाव के बाद अलर्ट
Pakistan News
आतंक की फैक्ट्री बन गया है पाकिस्तान, US कांग्रेस की रिपोर्ट ने उड़ाए होश
Telangana NEWS
नफरत फैलाओगे तो काल कोठरी में कटेगी जिंदगी, तेलंगाना में सख्त कानून से हड़कंप
Middle East Tension
मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल की किल्लत क्यों बढ़ा रही है दुनिया की टेंशन? जानिए सच
Israel Invasion Of Lebanon
लेबनान में इजरायल का इनवेजन, नेतन्याहू ने किया खतरनाक ऐलान
Bihar News
आरोपी नहीं मिला तो परिवार पर पुलिस ने बरसाई लाठियां; मोहम्मद महबूब गंभीर रूप से घायल
Atrocities On Uighur Muslims In China
चीन में उइगर मुसलमानों पर बढ़ा जुल्म, दुनिया भर में उठी इंसाफ की आवाज