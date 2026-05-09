वाराणसी के दालमंडी में मुसलमानों के मकानों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर! जानें पूरा मामला

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर अवैध मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों और घरों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है. इसी बीच, वाराणसी के चर्चित 'दालमंडी' इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद प्रशासन ने इस इलाके में तोड़फोड़ के काम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिकारियों के मुताबिक, आज सुबह 10 बजे से कार्रवाई शुरू होगी और तीन दिनों के भीतर 43 चिन्हित भवनों को गिराया जाएगा.

दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन पहले से कार्रवाई कर रहा है. अब तक कुल 181 भवनों में से 61 भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. प्रशासन की तरफ से प्रभावित लोगों को करीब 39 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जा चुका है. कार्रवाई से पहले लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इलाके में लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी कराकर लोगों को अंतिम चेतावनी दी. 43 भवन मालिकों से कहा गया है कि वे तुरंत अपने मकान खाली कर दें ताकि प्रशासन को कार्रवाई में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

प्रशासन ने दी चेतावनी

PWD के अधिशासी अभियंता के.के. सिंह ने बताया कि सभी भवन मालिकों को शुक्रवार को आधिकारिक रूप से नोटिस दे दिया गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चिन्हित भवनों को तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा. दालमंडी इलाके में कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा. इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके. प्रशासन का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना शहर के यातायात और विकास के लिहाज से बेहद जरूरी है. संकरी गलियों और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है.

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मस्जिद को लेकर हो रही है मुतवलियों से बातचीत

इस बीच नजूल की जमीन पर बने कुछ धार्मिक ढांचों और मस्जिदों को लेकर भी प्रशासन की बातचीत जारी है. जानकारी के मुताबिक, मुतवलियों और प्रशासन के बीच लगातार चर्चा हो रही है. PWD की नजर उन निर्माणों पर भी है जिन्हें अवैध बताया जा रहा है. हालांकि प्रशासन ने अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है. दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत अब तक 62 भवनों को गिराया जा चुका है. अब अगले चरण में 43 और भवनों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि विकास कार्य में बाधा न डालें.