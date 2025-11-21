Satire on Bihar Politics: जो एक अच्छा बाप न बन सका, वो नेता क्या बनेगा रे ?

साल 2005 में प्रकाश झा की एक फिल्म आयी थी 'अपहरण'. तत्कालीन बिहार में लघु और कुटीर उद्योग की तरह पनप रहे अपहरण की घटनाओं की पृष्ठभूमि में ये फिल्म बनाई गई थी. लीड रोल में अजय देवगन थे, जिन्होंने बिहार के अजय शास्त्री नाम के एक बेरोजगार नौजवान की भूमिका निभाई थी.

अजय शास्त्री एक बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवान है, जो पुलिस में भर्ती होकर समाज और देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन पुलिस में भर्ती होने से वो बार- बार नाकाम रह जाता है.

उसे पता चलता है कि बिना पैसे और जुगाड़ के कोई नौकरी नहीं मिलती है. तब वो अपने पिता से जुगाड़ लगाने और रिश्वत देकर नौकरी दिलाने का आग्रह करता है. अभिनेता मोहन अगाशे प्रोफेसर रघुवंश शास्त्री के तौर पर अजय शास्त्री के पिता की भूमिका में होते हैं.

प्रोफेसर साहब बेहद कड़क किस्म के नैतिक, इमानदार और सिद्धांतवादी आदमी हैं. रिश्वत देकर बेटे को नौकरी दिलाने का आग्रह ठुकरा देते हैं. अपने पिता की इस उदासीन भाव से अजय शास्त्री बेहद दुखी और नाराज़ हो जाता है.

तब अजय शास्त्री रुपये क़र्ज़ लेकर दारोगा बनने के लिए अफसरों को मोटी रिश्वत देता है..लेकिन पुलिस भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका पर ये भर्ती रद्द हो जाती है..भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अजय शास्त्री के पिता प्रोफेसर साहब ही उठाते हैं..

अजय शास्त्री को नौकरी नहीं मिलती है.. क़र्ज़ देने वाल तगादा करता है. इधर उसका अपने प्रोफेसर पिता से रिश्ता खराब हो चुका होता है. तब क़र्ज़ चुकाने के लिए अजय शास्त्री अपहरण और जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है. वो अपराधी किस्म के बाहुबली विधायक तबरेज़ भाई (नाना पाटकर) के लिए काम करने लगता है..

फिल्म का climex बेहद मार्मिक है. दर्शकों को भाव शून्य कर देता है.. कौन सही है और कौन गलत ?

पुलिस अफसर की प्लानिंग के तहत जब अजय शास्त्री जेल से भागकर पिता से मिलने अपने घर जाता है तो वो फिर अपने सिद्धांत और नैतिकतावद दुहराते हैं.. अजय शास्त्री अपने किये पर टूट जाता है.. पाश्चाताप की अग्नि में जल उठता है..लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है..

अजय शास्त्री जेल में मिलने आये अपने बॉस तबरेज अंसारी को पुलिस की दी हुई रिवाल्वर से लॉकअप में ही गोली मार देता है.जवाबी कार्रवाई में तबरेज अंसारी का गनर भी उसे गोलियों से भून डालता है.

प्रोफेसर रघुवंश शास्त्री को क्या मिला ? अच्छा आदमी बनने की जिद में पाला- पोसा हुआ एकलौता बेटा बदनामी का दाग लेकर मारा गया!

बुढऊ अपनी नैतिकता और सिद्धांतों की पूँजी के साथ अकेले रहे जाते हैं!



प्रोफेसर रघुवंश शास्त्री और उसके बेटे अजय शास्त्री की ये फ़िल्मी कहानी आपको इसलिए पढ़ानी पड़ी क्यूंकि कल से बिहार के NDA खेमे के नेता उपेन्द्र कुशवाहा और उनका बेटा दीपक प्रकाश चर्चा में हैं. दीपक प्रकाश को बिना विधानसभा का चुनाव लडे ही कल मंत्री पद की शपथ दिला दी गई. कल के पहले बिहार के मैंगो पीपुल (आम आदमी) को पता भी नहीं था कि उपेन्द्र कुशवाहा और उनकी विधायक पत्नी श्रीमती स्नेहलता का दीपक प्रकाश नाम का कोई बेटा भी है.

कल मंत्री पद की शपथ लेने वालों में ढेर सारे नेता पुत्र और पुत्रियाँ शामिल हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ दीपक प्रकाश की हो रही है.. काहे से कि उसको बिना चुनाव लडे मंत्री बनाया गया है..

लोग इसे परिवारवाद मानकर उपेन्द्र कुशवाहा को कोस रहे हैं. जनता भाजपा से भी सवाल कर रही है कि जो पार्टी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता दीदी, बहन मायावती जी, और सोनिया गांधी को देश की राजनीति में परिवारवाद का महामंडलेश्वर बताकर उन्हें कोसती रहती है. चुनावी सभाओं में उनपर हमले करती है, वो ही पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो डबल स्टैण्डर्ड है.. कुछ लोग इसे हद दर्जे का कमीनापन तक बता रहे हैं!



विपक्ष समेत कुछ लोग शपथ लेने वाले नेता पुत्रों- पुत्रियों और रिश्तेदारों की लिस्ट घुमा (शेयर) रहे हैं..

इस लिस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र, विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी भी शामिल हैं. संतोष सुमन मंत्री बने हैं. पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और उनकी पत्नी एवं पूर्व विधायक स्व॰ श्रीमती पार्वती देवी के बेटे सम्राट चौधरी ने भी उपमुख्यमंत्री पद की हस्पत ली है. पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी व पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी सिंह, और पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे विजय चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है.

इसी तरह पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी सहित पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नबीन, और पूर्व मंत्री चन्द्रिका राम के बेटे और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई सुनील कुमार को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है.



पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहु और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को भी नितीश कैबिनेट में जगह दी गई है.



मैं, इसे परिवारवाद-फरिवारवाद बिल्कुल नहीं मानूंगा!

क्या ये कोई नई बात है. राम विलास पासवान ने अपने भाई राम चंदर पासवान, पशुपतिनाथ पारस, बेटा चिराग पासवान और भतीजा प्रिंस राज को सांसद बनवाया, तो क्या ये परिवारवाद है? पूर्व केंद्रीय रेल मिनिस्टर ललित नारायण मिश्र के भाई जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री बने. जगन्नाथ मिश्र का लड़कानितीश मिश्र बिहार सरकार में मंत्री बने. केंद्रीय मंत्री राजनाथ के पुत्र पवन सिंह विधायक हैं. दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सांसद हैं..

बड़े वकील साहेब लोग लड़के को वकील बनाकर अपना सालों पुराना क्लाइंट सौंप देते हैं कि लो बेटा यही जजमान हमारा खर्चा उठा रहे थे, अब तुम्हारा भी आगे उठाएंगे!

बड़े कोर्ट-कचहरी के जज साहेब लोग लड़के को PP और जज आदि के पद पर सेट कर जाते हैं!

डॉक्टर साहेब अपने लड़के- लड़की को डॉक्टर बनाकर अपना पुराना बना हुआ मरीज़ विरासत में दे देते हैं!

प्रोफेसर साहेब लोग अपने बेटे- बेटी, दामाद, साला- साली को यूनिवर्सिटी में घुसा देते हैं!

अगर प्रिंसिपल और भीसी (VC) हुए तो साढू भाई के लड़के को भी कहीं फिट कर देते हैं!

कलेक्टर साहेब का अर्दली भी साहेब लोगों का हाथ-पांव धरकर बच्चे का कोई न कोई छोटा- मोटा भला करवा लेते हैं!

व्यापारी लोग बाल बच्चों के लिए दुकान छोड़कर जाते हैं!

किसान पूरा जीवन कष्ट उठाकर भी ज़मीन बचाकर रखता है ताकि बाल- बच्चे खेती कर जीवन यापन कर सके!

तो क्या ये सभी परिवारवाद है?

इन सब बातों में एक बात बेहद कॉम्मन है, और वो है जिम्मेदारी का भाव.. कर्तव्यबोध!

और अगर ये सब परिवारवाद है भी तो बहुत अच्छी बात है! परिवारवाद तो हर इंसान के अन्दर होना चाहिए.. नहीं तो आदमी को नकारा.. लापरवाह..गैर- जिम्मेदार और न जाने क्या-क्या कहकर कोसा जाता है! फटकारा जाता है... लोग उसे निठल्ला और खलिहर तक मानने लगता हैं!

लोग ताने देते हैं, इतने बड़े पद पर रहते हुए तुम्हारे बाप.. दादा, चाचा, नाना, मामू, मौसा , फूफा, जीजा, साला और ससुर ने आखिर क्या कर लिया.. जो बंदा अपने परिवार का भला नहीं कर सका वो दूसरों का क्या करेगा ?

इसलिए दूसरों के भला करने के पहले अपने परिवार का भला करना ज़रूरी होता है.. नहीं तो आपके काम को... समर्पण भाव को सामाजिक मान्यता ही नहीं मिलेगी...

जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर लोग झट से योगी जी और मोदी जी को बीच में ले आते हैं, कि ये बिना घर-परिवार वाले क्या जानेंगे परिवार वालों की पीड़ा ?

आटा- चावल महंगा होने से क्या होता है? घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा बैठा हो तो.. उसकी पीड़ा वोही समझ सकता है, जिसका अपना घर परिवार और बेरोजगार बेटा हो.

जैसे उपेन्द्र कुशवाहा जी और बाकी नेताओं ने बिहार में समझा है!

उपेन्द्र कुशवाहा जी ने परिवारवाद की विशद व्याख्या करते हुए कहा, " जब कोई टैलेंट के बिना अपने माता-पिता की कृपा से विधायक या मंत्री बन जाता है तो उसे परिवारवाद कहते हैं. लेकिन मेरे बेटे में टैलेंट कूट-कूटकर भरा है. वह शिक्षित है, उसे काम करने के लिए आप मौका दीजिये, वो खुद को साबित करके दिखाएगा. क्या आप नहीं चाहते हैं की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो ?."

लोग बता रहे हैं कुशवाहा जी का लड़का मनिपाल यूनिवर्सिटी से बी.टेक है. कोई कह रहा है विदेश से पढ़कर आया है. चूंकि वो चुना हुआ विधायक नहीं है, तो उसकी जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है.

अब वो मनिपाल से बी.टेक हो या विदेश से पढ़कर आया हो.. रोजगार तो चाहिए न ? आजकल देश में IITan, IIMan, डॉक्टर्स बेरोजगार हैं.. विदेश से पढ़कर आये लोगों के पास काम नहीं है.. पढ़ा- लिखा बेरोजगार लड़का अक्सर गलत संगत में पड़ जाता है. निठल्ले दोस्तों के चक्कर में पीने- खाने लगता है! बेरोजगार होने के बहुत खतरे हैं.

ऐसे में कुशवाहा जी ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को काम देकर बिहार और देश के लाखों बेरोजगार नौजवानों में उम्मीद की किरण जगा दी है.. शायद अगला नंबर उनका भी आयेगा क्यूंकि चुनाव के वक़्त NDA ने वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे. बस समझ लीजिये की इसकी शुरुआत नेताओं के घर से हो चुकी है!

बस कुशवाहा जी और नेताओं को बड़ा दिल करना होगा.. जैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा.. "मेरा बेटा शिक्षित और टैलेंटेड है.. उसे मौका दीजिये.. वो खुद को साबित करेगा."

नेताओं से मैं कहूँगा, "दूसरे का पढ़ा- लिखा और घर में बाप के कलेजे पर बोझ बनकर बैठा बेरोजगार बेटा भी शिक्षित और टैलेंटेड होता है.. उसको भी एक मौके की ज़रूरत होती है.. वो भी खुद को साबित कर देता है.. आप पहले काम तो दीजिये महाराज!

