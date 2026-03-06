Advertisement
Zee Salaam ख़बरें

UPSC Result 2025: जामिया मीलिया इस्लामिया के RCA ने 38 कामयाब उमीदवारों पर ठोका अपना दावा

UPSC Result 2025: जामिया मीलिया इस्लामिया के RCA ने 38 कामयाब उमीदवारों पर ठोका अपना दावा

RCA successful candidates in UPSC Result 2025: मुख्य परिक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. इसमें 1087 उमीदवार सफल हुए हैं. इनमें से 38 उमीदवार जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA कोचिंग के सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें 21 मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के उमीदवारों का चयन हुआ है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:53 PM IST

UPSC Result 2025: जामिया मीलिया इस्लामिया के RCA ने 38 कामयाब उमीदवारों पर ठोका अपना दावा

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को साल 2025 के UPSC का रिजल्ट जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा सितम्बर 2025 में आयोजित की गई थी,  और इसमें सफल उमीदवारों को  दिसम्बर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. फाइनल रिजल्ट में 1087 उमीदवारों को पास किया गया गया है.  इसमें सामान्य वर्ग के 317, EWS में 104,  OBC में  306 , SC 158 और ST संवर्ग में  73 उमीदवार सफल घोषित किये गए हैं. मुस्लिम अल्पसंख्यक उमीदवारों का आयोग कोई अलग से आंकड़ा जारी नहीं करता है, लेकिन इसमें इस वर्ग के 53  उमीदवार कामयाब बताए जा रहे हैं, जिनमें 13 महिला उमीदवार भी शामिल हैं. 

दिलचस्प बात ये है कि UPSC के कुल 1089 सफल उमीदवारों में 38 कामयाब उमीदवारों पर जामिया मिलिया इस्लामिया में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी कराने वाली संस्था रेसीडेंसीयल कोचिंग एकेडमी (RCA) ने अपना दावा ठोक दिया है. 

जामिया ने टॉप 10 में शामिल 7 0818306 ए आर राजा मोहिद्दीन को भी अपने कोचिंग का स्टूडेंट्स बताया है. कुल 38 उमीदवारों में 14 महिला उमीदवार हैं, जिनमें मुस्लिम उमीदवार अफरा शम्स अंसारी, नाबिया परवेज़,नाजिया परवीन, गुल्फिज़ा, शाइस्ता परवीन, मोहसिना बानो मुस्लिम महिला कैंडिडेट्स हैं. मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग में यहाँ से सफल होने वाले उमीदवारों में ए आर राजा मोहिद्दीन के अलावा, हसन खान, तौसीफ अहमद गनी,  इश्तेयाक रहमान, शादाब अली खान, मोहम्मद सवालह, हाश्मी मोहम्मद उमर, शाहरुख खान, अज़ीम अहमद, मोहम्मद इरफ़ान, गुलाम मायादीन, दानिश रब्बानी खान, मोहम्मद अबुजैर अंसारी, गुलाम हैदर, और मोहम्मद शाहिर राजा खान शामिल हैं. यानी 38 उमीदवारों में  21 मुस्लिम उमीदवार सफल हुए हैं. शेष उमीदवार SC, ST, OBC और सामान्य श्रेणी के महिला उमीदवारों का है. 

इसे भी पढ़ें: UPSC Result 2025: राजा मोहिद्दीन ने रच दिया इतिहास, मुस्लिम उम्मीदवारों में टॉप…इफरा अंसारी भी चमकीं

गौरतलब है कि दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया का आवासीय कोचिंग अकादमी (RCA) अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग समेत सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए UPSC की मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराता है. धार्मिक अल्पसंख्यकों  में (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के उमीदवारों का चयन किया जाता है.  इसमें हर साल 100 उमीदवारों का एंट्रेंस रेस्ट और interview के जरिये चयन होता है. 

जामिया मिलिया इस्लामिया में इस कोचिंग और करियर योजना केंद्र की स्थापना 1985 में सरकार की उस नीति के तहत की गई थी, जिसका मकसद शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाने के लिए सक्षम बनाना था.

अपनी स्थापना के बाद से, आरसीए ने लगातार हर साल बेहतर नतीजे दे रहा है. यह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए भारत की अग्रणी कोचिंग अकादमियों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. हालांकि, कुछ कोचिंग संस्थान और जिन छात्रों का यहाँ चयन नहीं हो पाया है, वो ये इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं कि जामिया का RCA सिर्फ उन्हीं उमीदवारों का चयन करता है, जो पहले से UPSC की तैयारी कर चुके हैं, और वो लिखित परीक्षा में पास होकर इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं. ऐसे में उनकी कोचिंग की सफलता का प्रतिशत स्वाभाविक तौर पर किसी भी निजी कोचिंग संस्थान से ज्यादा होगा. RCA के दरवाज़े  UPSC के नए उमीदवारों के लिए हमेशा बंद रहते हैं. यहाँ के सिलेक्शन में नाकाम रहने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते रहे हैं. 

इसे भी पढ़ें: UPSC Result 2025: 958 में 53 मुस्लिम कैंडिडेट्स का जलवा; 13 मुस्लिम बेटियों ने भी बढ़ाया मान

 

