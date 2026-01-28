US में मुस्लिम सांसद इल्हान पर हुआ हमला, केमिकल अटैक के बाद टाउन हॉल में हड़कंप

Ilhan Omar Attacked: सोमाली मूल की अमेरिकी कांग्रेस सांसद इल्हान उमर मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक टाउन हॉल मीटिंग कर रही थीं, तभी उन पर हमला हुआ. एक अनजान व्यक्ति स्टेज के पास आया और उसने उनके चेहरे पर एक अनजान लिक्विड छिड़क दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं. हमले का एक वीडियो कथित तौर पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वायरल फुटेज में एक आदमी अचानक स्टेज के पास आता है और उमर पर पतली धार में एक लिक्विड छिड़कता हुआ दिख रहा है. सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया. हमले के बाद इल्हान उमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मैं ठीक हूं. मैं एक सर्वाइवर हूं, इसलिए इस तरह की छोटी-मोटी रुकावटें मुझे अपना काम करने से नहीं रोकेंगी. मैं धमकियों से डरने वाली नहीं हूं. मेरे समर्थकों का धन्यवाद जो मेरे साथ खड़े हैं. मिनेसोटा मजबूत है.”

कब हुआ इल्हान पर हमला

बताया जा रहा है कि हमले के समय इल्हान उमर 37 साल की एलेक्स प्रीटी की हत्या के बारे में लोगों को संबोधित कर रही थीं, जिन्हें 24 जनवरी को एक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली मार दी थी. कथित तौर पर वह राज्य में चल रहे संघीय एजेंटों के एक ऑपरेशन का विरोध कर रहे थे. इस घटना ने अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. सेक्रेटरी कर्स्टजेन नीलसन पर स्थिति को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया है और कई लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की है.

इल्हान ने इस्तीफे की मांग की?

इल्हान उमर ने पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि नीलसन को इस्तीफा दे देना चाहिए या महाभियोग का सामना करना चाहिए. इन बयानों के तुरंत बाद यह हमला हुआ, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया. मिनियापोलिस पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने देखा कि संदिग्ध उमर पर सिरिंज जैसी चीज से एक अनजान लिक्विड छिड़क रहा था. पुलिस ने तुरंत संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और उसे काउंटी जेल भेजने से पहले उस पर थर्ड-डिग्री हमले का आरोप लगाया. हमले में इस्तेमाल किए गए पदार्थ की जांच के लिए एक फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था.

ट्रंप ने इल्हान को लेकर दिया था विवादित बयान

पुलिस ने साफ किया कि हमले में इल्हान उमर को कोई शारीरिक चोट नहीं आई और घटना के बावजूद उन्होंने अपना भाषण जारी रखा. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इल्हान उमर के लगातार आलोचक रहे हैं, और हाल के महीनों में उन्होंने उनके खिलाफ कठोर और विवादास्पद बयान दिए हैं. दिसंबर में ट्रंप ने एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान इल्हान उमर के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया.