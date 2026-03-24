ईरान से डर कर क्यों भागा दुनिया का 'रंगा सियार' अमेरिका; ये हैं छोटी-बड़ी 10 बड़ी वजहें

अमेरिका की 48 घंटे वाली धमकी में 24 घंटे बाक़ी थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump अपनी धमकी से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि अगले पाँच दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा. दुनिया इसे Trump की हार मान रही है. आख़िर ऐसा क्या हुआ के Trump को पीछे हटना पड़ा? या दूसरे लफ़्ज़ों में कहें के हार माननी पड़ी? वजह बहुत साफ़ है. अमेरिका की गिरती साख़, दुनिया का दबाव, तेल और गैस की बढ़ती क़ीमतें, गिरती इकॉनमी और धमकी के जवाब में ईरानी धमकी का ख़ौफ़. अब तक जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, उसने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है. अब आप को बताते हैं की Trump की धमकी के बाद ईरान के निशाने पर क्या क्या था, जिस ने अमेरिका की हार की कहानी लिख दी. ट्रम्प को अगले 24 घंटे के बाद क्या क्या हो सकता है, वो सब साफ़- साफ़ दिखाई दे रहा था.

हालांकि इस ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट के बाद ट्रंप ने बयान भी जारी किया. इस बयान में और ट्रूथ पोस्ट में बातें थोड़ी अलग अलग हैं. यानी बयान कंट्राडिकटरी है. यानी अगले 24 घंटे के बाद अगर नरमी नज़र नहीं आई तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा बोहरान सामने आने वाला था. इस बार जंग के मैदान की आग आम लोगों की गाड़ी के पेट्रोल, घर की बिजली और किचन के राशन तक में लग जाती.

ऐसा क्यों आईए समझते हैं ?

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वॉशिंगटन से सीधी धमकी आई कि अगर ईरान ने अपने हमले नहीं रोके, तो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा. अमेरिका ने धमकी दी कि ईरान का पावर ग्रिड तबाह करके पूरे ईरान को अंधेरे में डाल दिया जाएगा यानी टोटल ब्लैकआउट.

अमेरिकी की इस धमकी के बदले ईरान ने और बड़ी धमकी दी

ईरान ने कहा कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो अगले आधे घंटे में इजरायल और पूरे रीजन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के पावर ग्रिड्स को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाएगा. यानी अंधेरा सिर्फ ईरान में नहीं, इज़रायल, सऊदी अरब, यूएई और क़तर जैसे देशों में भी हो सकता है. साथ ही स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पूरी तर ब्लाक कर दिया जाएगा. और अगर ये वार-पलटवार हुए तो पूरे ख़ित्ते में क़हत (अकाल) पड़ जाएगा. अरब देशों में राशन और पानी की भारी किल्लत हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की 80 फ़ीसद फूड स्पलाई उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आती है जिसे ईरान कंट्रोल कर रहा है, और ईरान फ़ौरन होर्मुज़ स्ट्रेट का शटर डाऊन कर देगा.

अगर ईरान के बुशहर पावर प्लांटस पर हमले होते हैं तो उसके जवाब में ईरान इज़रायल और अरब देशों के एनर्जी और डिसेलीनेशन प्लांटस पर हमला करेगा. इसमें इज़रायल का डिसेलीनेशन प्लांट्स,मेडिटेरियन सी में मौजूद इजरायल के लेविआथन गैस फील्ड ईरान के पहले टारगेट होंगे.

साथ ही ईरान सऊदी अरब के अल जुबैल डीसैलिनेशन प्लांटस, शोएबा डीसैलिनेशन प्लांट,रास अल-खैर डीसैलिनेशन प्लांट के साथ साथ, क़तर के उम अल-हौल और रास अबू फोंटास डीसैलिनेशन प्लांट के अलावा जबल अली पावर एंड डीसैलिनेशन प्लांट और तवीला डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएगा इन प्लांट्स से इन देशों की 90 फ़ीसद आबादी को पावर और पानी मिलता है. अरब और इज़रायल के एनर्जी साइट्स, ऑयल फ़ील्डस, गैस फ़ील्ड पहले से ही हमलों की ज़द में है. इंटरनैशनल बाज़ार में तेल की क़ीमत 115 डॉलर पर बैरल के पार जा रही है.

ऐसे में अगर अमेरिका ने हमले किए तो ईरान के जवाबी हमले और तेज़ होंगे और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस, इज़रायल के स्ट्रेटेजिक लोकेशन, Persian गल्फ़ में तेल से लदे वेसेल्स और टैंकर सब निशाने पर होंगे. यानी जंग थमने के बजाए और बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल ये है के इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन होता ? डियागो गार्सिया पर हमलों के बाद नेतन्याहू ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से दुनिया को डरा रहे हैं. अमेरिका बड़े हमले की धमकी दे रहा था और ईरान एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं. इस माहौल में दुनिया ये समझती है कि ये दो-चार देशों की जंग है. मगर ये जंग घरों के किचन तक पहुंच चुकी है.

फ़िलहाल चंद रोज़ की मोहलत है, लेकिन जब तक ये जंग बंद होगी, शायद दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि Trump के बयान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है. threat on Hold यानी धमकी अभी टल गयी है लेकिन क्या पाँच दिन बाद ट्रम्प फिर से अटैकिंग mode में आजाएँगे? सोचिए अगर अमेरिका का निशाना ईरान का दमावंद पावर प्लांट या 'बुशहर' के आसपास का ग्रिड होता है.या इन साइट्स पर हमला हुआ तो ईरान की बिजली की रफ़्तार थम जाएगी. अगर बिजली कटी, तो सिर्फ लाइट नहीं जाएगी, स्पतालों में वेंटिलेटेर्स बंद होंगे. वाटर पंपिंग स्टेशन ठप होंगे और इंटरनेट-कम्युनिकेशन का नामोनिशान मिट जाएगा. 9 करोड़ की आबादी वाले देश में अचानक ब्लैकआउट का मतलब है, सड़कों पर अनारकी. फूड की सप्लाई चेन का टूटना और एक बड़ा इंसानी बोहरान.

लेकिन उससे भी बड़ा सवाल के क्या ईरान ख़ामोश बैठेगा ? ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो अगले आधे घंटे में पूरा रीजन अंधेरे का शिकार हो जाएगा. इज़रायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे.

अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत में भी इंसानी बोहरान पैदा होगा. ईरान ने अगर सऊदी अरब के अल बैक आयल और डीसैलिनेशन plants पर हमला किया तो दुनिया की तेल सप्लाई ठप, पीने के पानी की भारी क़िल्लत होगी. यूएई के जबल अली और बरकाह न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब दुबई और अबू धाबी में टोटल ब्लैक आऊट. कतर के रास लाफान LNG साइट पर हमले का मतलब ग्लोबल गैस मार्केट पूरी तरह ठप. कुवैत के पावर स्टेशन पर हमले का मतलब इस शदीद गर्मी में बिना बिजली के जिंदगी नामुम्किन.

तो साफ़ है कि अमेरिका के वार और ईरान के पलटवार के बाद राशन, पानी, बिजली, तेल, गैस सब बर्बाद...और ये सारी चीज़े आज एक इंसान की ज़िदंगी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी ऑक्सीजन है. इन मुल्कों की सप्लाई ठप का असर दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलेगा. यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों में ज़िदंगी जीने की जद्दोजेहद और सांस लेने की मुसीबत पैदा हो जाएगी. यानी तेल की कीमतें आसमान छुएंगी. सप्लाई चेन टूटेगी और मिडिल ईस्ट की जंग ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाएगी और शायद इसीलिए ईरान के retaliation की धमकी को देखते हुए ट्रम्प ने पीछे हटना ज़रूरी समझा.

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