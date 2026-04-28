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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंजॉनसन से लेकर ट्रम्प तक अमेरिका के वो 6 राष्ट्रपति जिन्होंने खुद की कुर्सी बचाने के लिए एक-एक देश की ली बलि

जॉनसन से लेकर ट्रम्प तक अमेरिका के वो 6 राष्ट्रपति जिन्होंने खुद की कुर्सी बचाने के लिए एक-एक देश की ली बलि

जंग का भी अपना पैटर्न होता है. जंग का भी सौदा होता है, और जंग किसी की तबाही तो किसी के मुनाफ़े का सौदा होता है. आज हम जंग के इसी पैटर्न की बात करेंग कि जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी स्कैंडल या गिरती इकॉनमी में फंसता है, तो वो अपनी कुर्सी और इज़्ज़त बचाने के लिए दुनिया पर जंग थोप देता है. लेकिन इस बार का मंजर कुछ अलग है, क्योंकि जिस ईरान को कमजोर समझा गया था उसने अपनी शर्तों और रूस के साथ ने आज अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:05 AM IST

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जॉनसन से लेकर ट्रम्प तक अमेरिका के वो 6 राष्ट्रपति जिन्होंने खुद की कुर्सी बचाने के लिए एक-एक देश की ली बलि

मेरिका की सियासत में एक बहुत पुराना और गहरा खेल चलता आ रहा है, जिसे जानकार अक्सर Wag the Dog कहते हैं. जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट घर के अंदर स्कैंडल, गिरती इकॉनमी या अपने गिरते पॉपुलरिटी ग्राफ़ से परेशान होता है, तो वह अचानक किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है या जंग जैसे हालात पैदा कर देता है. इसका मकसद साफ होता है. मुल्क की अवाम का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर Patriotism के जज़्बात में उलझा देना. ये बातें हम यूं हीं नहीं कह रहे हैं, बल्कि साल दर साल तारीख़ लिखने वाले अमेरिकी सियासत की इस चाल और चालाकी को दस्तावेज़ों में ये सब दर्ज कर रहे हैं, वाक़्ये, जंगे, हादसे, वारदातें, गवाह हैं कि बार-बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अमेरिका के कई प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी बचाई और दोबारा हुकूमत भी हासिल की है. 

चालिए अब तारीख़ के उन्हीं सफ़हात पर जमी गर्द को साफ़ करते हैं, जिसमें दर्ज है जंग की झूठी और जासूसी कहानियां.

साल 1964, लिंडन बी. जॉनसन

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 अमेरिका के उस वक़्त के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के सामने 1964 में सबसे बड़ी चुनौती अपनी इमेज को एक कम्युनिस्ट मुख़ालिफ़ लीडर के तौर पर पेश करने की थी. उन्हें डर था कि अगर वो नरम दिखे, तो उनके ग्रेट सोसाइटी के घरेलू सुधारों को उनके मुख़ालिफ़ रोक देंगे और वो आने वाला चुनाव हार जाएंगे. इसी दबाव के बीच अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन की वारदात हुई, जिसमें दावा किया गया कि वियतनाम के जहाजों ने अमेरिकी नेवी पर हमला कर दिया है. हालांकि बाद में ये साबित हुआ कि वो हमला या तो हुआ ही नहीं था या फिर जान-बूझकर बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था.

इस सो कॉल्ड हमले का इस्तेमाल करके लिंडन जॉनसन ने वियतनाम जंग में अमेरिकी फ़ौज को पूरी तरह झोंक दिया. जैसे ही जंग की खबरें अखबारों में छाईं. मुल्क में हुब्बुल वतनी की लहर दौड़ गई और डोमेस्टिक प्रोटेस्ट ठंडे पड़ गए. नतीजा ये हुआ कि 3 नवंबर 1964 को हुए इलेक्शन में लिंडन जॉनसन ने तारीख़ी जीत हासिल की और अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए. उन्होंने इस जंग के दौरान अमेरिकी अवाम को भरोसा दिया था कि मुल्क की सेक्योरिटी के लिए उनका दोबारा प्रेसिडेंट बनना ज़रूरी है.

रिचर्ड निक्सन का दौर 

निक्सन का दौरे हुकूमत तो स्कैंडल और माअशी बोहरान की मिसाल बन गया. 1972 में जब वॉटरगेट चोरी का मामला सामने आया, तो निक्सन की कुर्सी डगमगाने लगी थी. साथ ही अमेरिकी इकॉनमी महंगाई और मंदी के दोहरी मार से कराह रही थी. निक्सन को पता था कि अगर वो कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तो जांच की आंच उन्हें जला देगी. उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए वियतनाम जंग के दौरान ही पड़ोसी देश कंबोडिया पर बमबारी कर दी. निक्सन ने कंबोडिया और वियतनाम में मिलिट्री अग्रेशन को इस तरह पेश किया जैसे वो अमेरिका की डिग्निटी की हिफ़ाज़त कर रहे हों. निक्सन की इस चाल ने काम किया और अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा हो गया.  इसी माहौल के बीच 7 नवंबर 1972 को इलेक्शन हुए, जिसमें निक्सन ने एक बार फिर जबरदस्त जीत दर्ज की. हालांकि बाद में वॉटरगेट स्कैंडल इतना गहरा गया कि उन्हें 1974 में इस्तीफा देना पड़ा. लेकिन जंग के दम पर दोबारा हुकूमत पाने का उनका दांव उस वक़्त कामयाब रहा था.

रोनल्ड रीगन 1983

अक्टूबर 1983 में लेबनान के बेरुत में हुए बम धमाकों ने अमेरिका को हिला कर रख दिया था, जिसमें 241 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए थे. रोनल्ड रीगन अमेरिका के उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे. ये रीगन सरकार की सेक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही थी. अपोज़िशन उन पर हमलावर था और अवाम में गुस्सा था. अपनी इज्जत बचाने के लिए रीगन को फ़ौरन किसी ऐसी जीत की जरूरत थी जो बेरुत के जख्मों पर मरहम लगा सके. बेरुत हमले के ठीक दो दिन बाद, रीगन ने एक छोटे से देश ग्रेनाडा पर हमला कर दिया. दलील दी कि वहां रह रहे अमेरिकी मेडिकल स्टूडेंट को खतरा है, और वहां कम्युनिज्म फैल रहा है. एक हफ्ते से भी कम वक़्त में अमेरिका ने वहां जीत दर्ज कर ली और इसे एक बड़ी मिलिट्री फ़त्ह के तौर पर पूरे अमेरिका में पेश किया गया. बेरुत की नाकामी को लोग भूल गए और रीगन एक स्ट्रांग डिफेंडर बनकर उभरे. इसी लहर का फायदा उन्हें 6 नवंबर 1984 के इलेक्शन में मिला, जहां उन्होंने 50 में से 49 स्टेट जीतकर दोबारा हुकूमत पर कब्जा किया.

बिल क्लिंटन का नाम तो सुना ही होगा 
अब बात अमेरिका के सबसे controversial president बिल क्लिंटन की, जिसका नाम तो दुनिया की ज़बान पर आज भी है.ये नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कम, मोनिका लेवेंसकी स्कैंडल से ज़्यादा याद किया जाता है. इस स्कैंडल के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हुई. 1998 में जब इस स्कैंडल की जांच और उनके खिलाफ इमपीचमेंट की कार्रवाई शबाब पर थी तब क्लिंटन ने अचानक सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दीं. लोगों ने इसे सीधा-सीधा ध्यान भटकाने वाला हमला बताया. 
इसके कुछ ही वक़्त बाद ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के नाम से इराक पर भी चार दिनों तक भारी बमबारी की गई,वो भी ठीक उसी वक़्त जब कांग्रेस में क्लिंटन के खिलाफ इमपीचमेंच पर बहस होनी थी. हालांकि क्लिंटन को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना था, क्योंकि उनके दो टेन्योर पूरे हो रहे थे लेकिन इन हमलों ने उनकी अप्रूवल रेटिंग को गिरने से बचा लिया. जंग और नैशनल सेक्योरिटी के नाम पर उन्होंने अपनी पर्सनल इमेज पर लगे दाग़ को धोने की कोशिश की. उनके हामियों ने तर्क दिया कि प्रेसिडेंट मुल्क की सेक्योरिटी में लगे हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी को तूल देना गलत है. इस तरह उन्होंने भारी तनाज़ाआत के बावजूद अपना टेन्योर पूरी इज़्ज़त के साथ पूरा किया.

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश 

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश जब राष्ट्रपति बने, तो उनकी जीत खुद तनाज़ों में थी, क्योंकि फ्लोरिडा के वोटों की गिनती पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था. 2001 में डॉट-कॉम बबल फूटने से इकॉनमी रिसेशन की तरफ़ जा रही थी.लेकिन 9/11 के हमलों के बाद बुश ने पूरी हिकमते अमली बदल दी. उन्होंने इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन होने का दावा किया जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था. 2003 में बुश ने इराक पर हमला कर दिया, जिसका असली मकसद तेल पर क़ब्ज़ा और डॉलर की ताकत बनाए रखना था, ऐसा माना जाता है. इस जंग ने अमेरिकी अवाम का ध्यान मंदी और इलेक्शन कंट्रोवर्सी से हटाकर टेररिज़्म के खिलाफ जंग पर लगा दिया. डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को अरबों डॉलर के ठेके मिले और बुश की शोहरत अचानक बढ़ गई. इसी जंग के माहौल का फायदा उठाते हुए 2 नवंबर 2004 को हुए इलेक्शन में बुश ने जीत हासिल की और दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे. बाद में पता चला कि इराक में ऐसे कोई हथियार नहीं थे, लेकिन तब तक बुश अपना काम कर चुके थे.

ट्रंप और अमेरिका की तबाही 

इस बार ईरान जंग से पहले भी अमेरिका के हालात यही कहानी सुना रहे थे. ट्रंप और उनके billionaire friends एस्पटीन फ़ाइलों में उलझने लगे.  ख़ुद मिस्टर प्रेसिडेंट और फ़र्स्ट लेडी का नाम भी इस फाइल में उछलने लगा. दूसरे और सफ़ेदपोशों के दामन पर भी एस्पटीन की फ़ाइल के छींटे कालिख पोतने लगीं. दूसरी तरफ़, पूरे अमेरिका में महंगाई, बेरोज़गारी का मुद्दा उठा कर अवाम सड़कों पर उतरने लगे. और अमेरिका की मईशत 39 ट्रिलियन डॉलर के भारी कर्ज के बोझ में दबने लगी. अमेरिका फ़र्स्ट बबल फूटने लगे तो अपनी सारी मुशकिलों का एक हमले में हल निकालने के लिए 28 फ़रवरी को ईरान पर ऐसा हमला किया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए. अरबों डॉलर का नुक़सान हुआ, दुनिया में तबाही आ गई. 

लेकिन इस बार अमेरिका की सदियों पुरानी फ़ाल्स फ़्लैग वाली चाल उल्टी पड़ गई है. इस बार ट्रंप को जंग छेड़ कर भी राहत नहीं मिली. जंग के दौरान अमेरिका में अवाम के प्रोटेस्ट. आर्मी चीफ़ के साथ आधा दर्जन टॉप कमांडर्स का इस्तीफ़ा. जंग में उलझी हुई अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी. व्हाइट हाउस और पेंटागन में खींचतान. एक दूसरे पर जंग के लिए इल्ज़ामात के तीर चलाना. नेटो कंट्रीज़ का साथ छोड़ देना.अरब मुल्कों का मुंह मोड़ लेना. ये ज़ाहिर करता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती. इस बार दुनिया समेत अमेरिका की अवाम ट्रंप से जवाब मांग रही है और ट्रंप ईरान से सीधे बात करने को तरस रहे हैं.ट्रंप को इस जंग की जीत का एलान करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है.

इसे भी पढ़ें: Iran US Ceasefire: ईरान है कि झुकता नहीं है, दुनिया की निगाह में रोज़ और गिर जाते हैं ट्रम्प!

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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