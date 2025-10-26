Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2975677
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'जब तक मिल नहीं लेता, भरने नहीं दूंगा उड़ान'

Donald Trump Qatar Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री से मुलाकात की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:51 AM IST

Trending Photos

कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'जब तक मिल नहीं लेता, भरने नहीं दूंगा उड़ान'

Donald Trump Qatar Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ASEAN समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने शनिवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री से मुलाकात की. यह मुलाकात एयर फोर्स वन विमान में हुई, जब ट्रंप का विमान कतर के अल-उदीद एयर बेस पर ईंधन भरने के लिए रुका था. कतर के अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, “जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रंप का विमान यहां आ रहा है, मैंने तय किया कि उनसे मिले बिना उन्हें उड़ान नहीं भरने दूंगा.”

वहीं, ट्रंप ने अमीर की तारीफ करते हुए कहा, “वह दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और प्रधानमंत्री मेरे पुराने दोस्त हैं. हमने मिलकर जो काम किया है, वह ऐतिहासिक है. अब मिडिल ईस्ट में असली शांति आई है, जो पहले कभी नहीं देखी गई.” ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों की साझेदारी ने मध्य पूर्व को स्थिरता और सुरक्षा की ओर बढ़ाया है. ट्रंप ने दावा किया, “अब पूरा मिडिल ईस्ट सुरक्षित है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी.”

ट्रंप ने ईरान और हमास को दी धमकी
ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी, जिससे शांति कायम करना आसान हुआ. उन्होंने कहा, “अगर ईरान के पास वह परमाणु ताकत बन जाती, तो हालात अलग होते.” हमास संगठन के संघर्षविराम पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा, “हमास ने हमें भरोसा दिया है कि समझौता कायम रहेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी.”

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल ने कतर पर भी किया था हमला
गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजरायल ने गाजा के साथ-साथ 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया. इजरायल और ईरान के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा. इसके बाद दोनों के बीच सीजफायर समझौता हुआ. बाद में इजरायल ने हमास के लीडर्स को मारने के लिए कतर पर भी हमला किया. हालांकि, इस हमले में हमास के नेताओं की मौत नहीं हुई. वहीं, कतर और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गया. इस हमले की निंदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की थी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Donald Trump Qatar MeetingTrump Meets Qatar Emir

Trending news

delhi riots 2020
कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Balochistan Conflict
70 साल से जल क्यों रहा बलूचिस्तान? पाकिस्तान की नाकामी का खौफनाक सच आया सामने!
UP News
प्रयागराज में आलम के ढाबे पर चला बुलडोजर; आरोपी पर है धर्मांतरण का केस
Karnataka News
मंगनी की खबर से भड़की प्रेमिका, इशाक के खिलाफ दर्ज करा दिया धर्म परिवर्तन का केस?
nuh news
नूंह जलसे में हिंदू-मुस्लिम एकता का नफरतियों को करारा जवाब, बिरयानी-चाय ने जीता दिल!
Bangladesh news
बांग्लादेश: 'जुलाई चार्टर' पर सियासी खींचतान तेज; NCP ने उड़ाई युनूस सरकार की नींद!
Ajmer News
आजम खान ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी, बोले- बहुत सताया, झूठे केस झेले अब...
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने की अटकलें तेज, जानें- मुसलमानों को क्यों सता रहा डर?
UP News
VHP को अब 'हलाल' से परेशानी; देश भर में बैन की मांग, बताई शरीयत लागू करने की साजिश!
UP News
अलीगढ़: दीवार पर 'I Love Muhammad', 8 पर FIR, आरोपी परिवारों का चौंकाने वाला खुलासा