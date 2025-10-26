कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'जब तक मिल नहीं लेता, भरने नहीं दूंगा उड़ान'

Donald Trump Qatar Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ASEAN समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने शनिवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री से मुलाकात की. यह मुलाकात एयर फोर्स वन विमान में हुई, जब ट्रंप का विमान कतर के अल-उदीद एयर बेस पर ईंधन भरने के लिए रुका था. कतर के अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, “जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रंप का विमान यहां आ रहा है, मैंने तय किया कि उनसे मिले बिना उन्हें उड़ान नहीं भरने दूंगा.”

वहीं, ट्रंप ने अमीर की तारीफ करते हुए कहा, “वह दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और प्रधानमंत्री मेरे पुराने दोस्त हैं. हमने मिलकर जो काम किया है, वह ऐतिहासिक है. अब मिडिल ईस्ट में असली शांति आई है, जो पहले कभी नहीं देखी गई.” ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों की साझेदारी ने मध्य पूर्व को स्थिरता और सुरक्षा की ओर बढ़ाया है. ट्रंप ने दावा किया, “अब पूरा मिडिल ईस्ट सुरक्षित है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी.”

ट्रंप ने ईरान और हमास को दी धमकी

ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी, जिससे शांति कायम करना आसान हुआ. उन्होंने कहा, “अगर ईरान के पास वह परमाणु ताकत बन जाती, तो हालात अलग होते.” हमास संगठन के संघर्षविराम पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा, “हमास ने हमें भरोसा दिया है कि समझौता कायम रहेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी.”

इजरायल ने कतर पर भी किया था हमला

गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजरायल ने गाजा के साथ-साथ 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया. इजरायल और ईरान के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा. इसके बाद दोनों के बीच सीजफायर समझौता हुआ. बाद में इजरायल ने हमास के लीडर्स को मारने के लिए कतर पर भी हमला किया. हालांकि, इस हमले में हमास के नेताओं की मौत नहीं हुई. वहीं, कतर और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गया. इस हमले की निंदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की थी.