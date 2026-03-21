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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंOpinion: EID 2026, नमाजियों पर पुष्प वर्षा; अगर ये सियासत है, तो भी अच्छा है!

Opinion: EID 2026, नमाजियों पर पुष्प वर्षा; अगर ये सियासत है, तो भी अच्छा है!

Opinion: उत्तर प्रदेश में AIMIM के नेता और कार्यकर्त्ता सरकार से मांग कर रहे थे कि वो कांवड़ियों की तरह ईद में नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा करे. सरकार ने तो ऐसा नहीं किया लेकिन अमरोहा में एक नेता ने भगवा धारण कर नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर सभी भी ईद की मुबारकबाद दी. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 21, 2026, 01:53 PM IST

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Opinion: EID 2026, नमाजियों पर पुष्प वर्षा; अगर ये सियासत है, तो भी अच्छा है!

नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा, नवरात्र या फिर किसी हिन्दू त्यौहार पर आपने कुछ दाढ़ी, टोपी, और कुरता- पाजामा वाले  मुसलमानों को हिन्दुओं में पुष्प वर्षा करते हुए ज़रूर सुना होगा, खबर पढ़ी होगी या सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखे होंगे.

लेकिन आज हम आपको एक भगवाधारी को मुसलमानों पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखा रहे हैं, जो ईद की नमाज़ पढ़कर लौट रहे नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर सभी को ईद की मुबारकबाद दे रहा है. 

ये खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, जहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता और अमरोहा लोकसभा सीट से वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेता सचिन चौधरी भगवा वस्त्र धारण कर ईदगाह पहुंचे थे. ईद की नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समाज के लोगों का उन्होंने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी. उन पर पुष्प वर्षा कर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया. इस दौरान ईदगाह परिसर में मौजूद लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया. 

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आप कह सकते हैं, ये राजनीतिक स्टंट या अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश है. लेकिन अगर ऐसा है, भी ये अच्छी बात है. ठीक वैसे ही जैसे-कुछ दाग अच्छे होते हैं! ऐसे आयोजनों से एक बड़े वर्ग को सकारात्मक सन्देश पहुँचता है, हर आदमी न तो सियासी एक्टिविटीज को डिकोड करता है, न हर एक्शन की बाल की खाल निकालता है! लेकिन वो भगवा भगवा में फर्क ज़रूर समझ जाता है.  

जब दाढ़ी-टोपी वाले मुसलमान हिन्दुओं पर पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं, तो ऐसे आयोजन में भी ज़्यादातर संघ से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग होते हैं. वो आरएसएस के पथ संचलन में शामिल सेवकों पर भी पुष्प वर्षा करते हैं. होशियार लोग इस पुष्प वर्षा को संदेह और राजनीति से प्रेरित मानते हैं! कुछ लोग इसे अल्पसंख्यक समुदाय में बहुसख्यक समाज के प्रति भय का नतीजा मानते हैं.  

हालांकि, कुछ गैर- राजनीतिक मुसलमान स्वेच्छिक तौर पर भी हिन्दुओं के पर्व-त्यौहार और जुलूस पर पुष्प वर्षा करते हैं. उनका कोई छिपा अजेंडा नहीं होता है. वो निर्मल और निश्छल भाव से ऐसा करते हैं. कांवड़ियों के लिए जल, केला तो कभी मरहम- पट्टी लेकर रास्ते में खड़े हो जाते हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी खर्चे पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है, लेकिन इसमें गर्व जैसा कुछ नहीं है. अगर यही काम समाज का आम आदमी एक दूसरे के लिए करे तो ये अच्छी बात होगी.

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में AIMIM के कुछ नेता लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा करे.. संभल में तो एक मुस्लिम नेता ने अपने सरकार द्वारा ऐसा न करने पर अपने खर्चे पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का ऐलान कर दिया था. लेकिन हेलीकॉप्टर का परमिशन न मिलने पर इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका..

भले ही सरकार ने नमाजियों पर कांवड़ियों की तरह पुष्प वर्षा न कराया हो लेकिन कांग्रेस नेता सचिन चौधरी भगवा वस्त्र धारण कर ईदगाह पहुंचे नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर AIMIM के कार्यकर्ताओं की पूरी नहीं तो कम से कम आंशिक मुराद ज़रूर पूरी कर दी है!   

इसे भी पढ़ें: Eid-ul-Fitr 2026: अकीदत और एहतराम के साथ देशभर में अदा की गई ईद की नमाज़

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