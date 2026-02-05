Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3099241
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंमामला कोर्ट में फिर भी सरकार ने चला दिया दुकानों पर बुल्डोज़र; मुस्लिम समाज नाराज़!

मामला कोर्ट में फिर भी सरकार ने चला दिया दुकानों पर बुल्डोज़र; मुस्लिम समाज नाराज़!

Government bulldozes Muslim shops in Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आदर्श नगर पंचायत में एक संपत्ति के मामले के कोर्ट में विचाराधीन होने का बावजूद प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर कई दुकानों को गिरा दिया, जिससे कई लोगों के सामने रोजी- रोटी का संकट पैदा हो गया है. मुस्लिम समाज ने इस कार्रवाई पर नाराजगी ज़ाहिर की है. 

 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:03 PM IST

Trending Photos

मामला कोर्ट में फिर भी सरकार ने चला दिया दुकानों पर बुल्डोज़र; मुस्लिम समाज नाराज़!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों और मुसलमानों को टारगेट कर बुल्डोज़र एक्शन मुसलसल जारी है.गुरुवार को अयोध्या में एक बार फिर से  बुल्डोज़र कार्रवाई की गई.आदर्श नगर पंचायत, माँ कामाख्या धाम के जानकी वार्ड में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया. सरकार का इल्ज़ाम है कि गाटा संख्या 1565 की जमीन पर नगर पंचायत से कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन इस ज़मीन पर अतिक्रमण होने की वजह से  तामीर का काम अटक रहा था. इसके बाद अधिशासी अधिकारी निखिलेश मिश्रा व राजस्व टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर बुलडोजर कार्रवाई करके ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया.   

दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगो मे भारी नाराजगी है. इलाके के पूर्व प्रधान सैय्यद नफीसुल हसन 'आबिद'ने बताया कि आज जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है. इसी माह के अगले 10 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन ने आज जबरदस्ती कार्रवाई करते हुए गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया. 

हालांकि, पूरे मामले पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी निखिलेश मिश्रा ने बताया कि 15 दिन पूर्व में नोटिस दी गयी थी. लेकिन वक़्त गुज़रता गया और अतिक्रमणकारियों ने खुद से अतिक्रमण नही हटाया, जिसके बाद आज राजस्व टीम व पुलिस बल की मौजूदगी बुलडोजर कार्रवाई की. 

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी विवादित और विचाराधीन सम्पत्ति पर कोर्ट के फैसले के पहले ही बुल्डोज़र चल गया हो. यहाँ आये दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. कई मस्जिदों, मदरसों और मजारों को कोर्ट के स्टे का बावजूद गिरा दिया गया है. ये उत्तर प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं. किसी केस में फंसे आरोपी के भी घर गिराए जा रहे हैं. ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगा रखी है. इसके बावजूद अदालत का अवमानना कर सरकारें कोर्ट में विचाराधीन मामलों में बुलडोज़र एक्शन कर रही है. 

इसे भी पढ़ें: इटावा मजार विवाद में DFO कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई

इसे भी पढ़ें: KGMU प्रशासन की नोटिस पर चलेगा बुलडोजर, 6 मजारों पर कार्रवाई की आहट

 

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

bulldozer actionUTTAR PRADESHAyodhya newsmuslim newsindian news

Trending news

bulldozer action
मामला कोर्ट में फिर भी सरकार ने चला दिया दुकानों पर बुल्डोज़र; मुस्लिम समाज नाराज़!
Muslim Boycott in Ghoti
हिन्दुओं ने ख़त्म किया मुसलमानों का बहिष्कार, लेकिन दिलों में बन गया दरार कौन भरेगा ?
muslim news
इटावा मजार विवाद में DFO कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
muslim news
'गोदान' फिल्म में मुसलमानों को दिखाया खलनायक, बॉयकॉट की हो रही अपील
amu news
AMU में 15 दिनों से जारी धरना, छात्रसंघ चुनाव न कराने को लेकर गुस्सा
shadab zakati
बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम भी तो हुआ, फिर रेप के इल्ज़ाम में फंसे शादाब ज़काती!
muslim news
राजस्थान की इस मुस्लिम बेटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 430 KM की रेस जीत बनी रोल मॉडल
muslim news
KGMU प्रशासन की नोटिस पर चलेगा बुलडोजर, 6 मजारों पर कार्रवाई की आहट
muslim news
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, इस दिन कोर्ट में होगी पेशी
bangladesh election news
Bangladesh: जमात-ए-इस्लामी ने जारी किया मेनिफेस्टो,भारत के साथ अच्छे रिश्तों का वादा