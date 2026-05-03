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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंBarely News: क्रिकेट खेलकर लौट रहे लड़कों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे; 14 पर मुकदमा!

Barely News: क्रिकेट खेलकर लौट रहे लड़कों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे; 14 पर मुकदमा!

Barely News: ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है.  क्रिकेट खेलकर लौट रहे कुछ मुस्लिम लड़कों पर आरोप है कि उन्होंने सदर बाजार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए. इस मामले में पुलिस ने 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और उनकी तलाश कर रही है.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 03, 2026, 11:40 PM IST

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Barely News: क्रिकेट खेलकर लौट रहे लड़कों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे; 14 पर मुकदमा!

नई दिल्ली: भारत में रहकर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन पुलिस कानून व्यवस्था और शांति- सद्भाव को खतरा बताकर ऐसे नारे लगाने वालों को उठाकर लॉकअप में कुटाई कर सकती है. लेकिन ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है. 

ताज़ा मामला बरेली का है. इल्ज़ाम है कि बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में क्रिकेट खेलकर लौट रहे कुछ मुस्लिम लड़कों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए.  नारे लगाने वाले लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बाइकों पर सवार लड़के पाकिस्तान समर्थित नारे लगाते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोगों ने उन्हें टोका तो उनसे इन लड़कों की बहस और हाथापाई भी हुई. 

इस मामले में विकास नाम के एक नौजवान ने कैंट थाना पुलिस में तहरीर दी है, जिसकी बुनियाद पर 14 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. कैंट थाने के इंस्पेक्टर संजय धीर के मुताबिक, मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कराई गई है, जिसमें आरोपों की तस्दीक हो रही है. पुलिस के मुताबिक, नारे लगाने वाले लड़कों की पहचान भी कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है.

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पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है. लेकिन अक्सर कोर्ट में इस तरह के केस टिक नहीं पाते हैं, और आरोपी बाहर हो जाते हैं. कोर्ट कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना कोई अपराध नहीं बनता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस देश से भारत के रिश्ते खराब हों और देश का एक बड़ा तबका पाकिस्तान से चिढ़ता हो, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए. 

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील नयाज़ अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर अपराध नहीं भी हैं, तो  ऐसे नारे सीधे- सीधे समाज के शांति - व्यवस्था को खतरे में डालने जैसा है. एक तरह से ये चिढाने या उकसाने की कार्रवाई हो सकती है. अगर कोई मुस्लिम समाज का ऐसा करता है, तो अपराध न भी बनता है, तो बना दिया जाएगा. इसलिए बेहतर होगा कि नौजवान ऐसे नारों से दूर रहे. मस्ती और मजाक में भी ऐसे नारों से परहेज करें. 
   
वकील नयाज़ अहमद ने आगे कहा कि ऐसी हरकतें उन दावों को पुष्ट करते हैं कि मुस्लिम जहाँ बहुसंख्यक आबादी में रहते हैं, वहां वो नियम - कानूनों की परवाह नहीं करते हैं, और देश से ज्यादा पाकिस्तान के प्रति निष्ठा रखते हैं.  

इसे भी पढ़ें: जहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!

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