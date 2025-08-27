UP: मुख्तार अंसारी से जुड़े 9 लोगों पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 9 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. प्रशासन माफिया नेटवर्क तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
UP News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी से जुड़े लोग उमेश राय उर्फ गोरा राय और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कुल चार नामजद और पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि ये लोग एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे और रंगदारी न मिलने पर हत्या करने और शव फेंक देने की धमकी दी.
मामले के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति ने रंगदारी देने से मना कर दिया, जिसके बाद उमेश राय के करीबी पहले उसकी जमकर पिटाई कर चुके थे. इसके बाद उमेश राय ने खुद पीड़ित के साथ मारपीट की. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें मारपीट की पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही है.
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गुंडा टैक्स न देने पर हत्या की धमकी दी गई है, जो कि एक गंभीर अपराध है. इस संबंध में पुलिस ने आरोपी उमेश राय, उसके तीन अन्य नामजद साथियों और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें 308(5) (हत्या के प्रयास), 131, 135, 191(2), 115(2), 352 (मारपीट), और 351(3) शामिल हैं. हालांकि, मुकदमा दर्ज हो जाने के बावजूद पुलिस इस मामले में पीड़ित को सुरक्षा के लिए बाइक देने से मना कर रही है.
करीमुद्दीनपुर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर की कॉपी भी जांच में अहम सबूत के रूप में सामने आई है.
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे ऐसी किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके.
इनपुट-आईएएनएस