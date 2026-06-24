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नई दिल्ली: होली के वक़्त उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सड़क किनारे पड़ने वाली कुछ मस्जिदों और मजारों को ढँक दिया गया था, ताकि होली की हुडदंग में कोई उपद्रवी इन धार्मिक स्थलों पर रंग न डाल दें या यहाँ कोई उपद्रव न पैदा कर दे. उस वक़्त पुलिस- प्रशासन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की गई थी, और इसे देश की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी सहिष्णुता के खिलाफ बताया गया था.
अब ऐसा ही एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया है.मंगलवार की रात यहाँ मोहर्रम का जुलूस निकाला गया था. ये जुलूस शहर में स्थित मोती महल से चलकर खालापार होते हुए शिव चौक की जानिब से गुजरा था. पुलिस प्रशासन ने यहाँ एहतियातन शिव चौक को लाल कपड़े से ढँक दिया था, ताकि जुलूस में शामिक कोई खुराफाती या उपद्रवी तत्त्व किसी तरह का बवाल न पैदा कर दे.
हिंदू आस्था के प्रतीक समझे जाने वाले इस शिव चौक को मोहर्रम जुलूस के दौरान अति संवेदनशील माना जाता है. इसलिए शिव चौक को काले कपड़े से कवर कराकर चारों तरफ से बैरीकेडिंग करा दी है थी. इसके अलावा यहाँ अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है.
इस जुलूस के दौरान आला अधिकारियों ने खुद सड़क पर उतरकर भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला.
दरसअल, मोहर्रम के इस जुलूस में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया. जुलूस अपने तयशुदा रूट शिव चौक से होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आगे की तरफ गुजर गया. कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या उपद्रव नहीं हुई. जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. इस रास्ते से मुहर्रम की 10वीं तारीख को भी जुलूस निकलना है. पुलिस ने जुलूस को नियंत्रित्र करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये हैं.
मंदिर या मस्जिद ढंकना, दोनों बुरा है
हालांकि, आम पब्लिक इस बात पर सवाल उठा रही है कि अगर किसी एक धर्म के पर्व-त्यौहार पर अगर पुलिस- प्रशासन के रहते हुए भी किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को ढंकने की नौबत आ जाए, तो ये एक सभ्य समाज, नागरिक समाज और क़ानून द्वारा शासित व्यवस्था का फेलियोर है. क्या हमारे अंदर एक- दूसरे के प्रति इस्तनी भी अब सहिष्णुता नहीं बची है कि एक धर्म की भीड़ या जुलूस में दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल सुरक्षित रा सके और उसपर कोई संभावित खतरा न हो? अगर होली पर मस्जिद ढंकना बुरा है, तो मुहर्रम में किसी मंदिर को ढंकना भी उतना ही बुरा है.
क्या कहते हैं एएसपी ?
इस मामले में मुजफ्फरनगर के एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि मोहर्रम के सातवें दिन का जुलूस था. मुजफ्फरनगर के बड़े जुलूसों में से एक मोती महल से शुरू होकर खालापार से वापस मोती महल तक जाता है. इसी के मद्देनज़र आज पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए थे. मंदिर पर लाल कपड़ा और बैरिकेड लगाए गए हैं. सभी की आस्थाओं का सम्मान किया गया है.