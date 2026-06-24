अब ऐसा ही एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया है.मंगलवार की रात यहाँ मोहर्रम का जुलूस निकाला गया था. ये जुलूस शहर में स्थित मोती महल से चलकर खालापार होते हुए शिव चौक की जानिब से गुजरा था. पुलिस प्रशासन ने यहाँ एहतियातन शिव चौक को लाल कपड़े से ढँक दिया था, ताकि जुलूस में शामिक कोई खुराफाती या उपद्रवी तत्त्व किसी तरह का बवाल न पैदा कर दे.

हिंदू आस्था के प्रतीक समझे जाने वाले इस शिव चौक को मोहर्रम जुलूस के दौरान अति संवेदनशील माना जाता है. इसलिए शिव चौक को काले कपड़े से कवर कराकर चारों तरफ से बैरीकेडिंग करा दी है थी. इसके अलावा यहाँ अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है.

इस जुलूस के दौरान आला अधिकारियों ने खुद सड़क पर उतरकर भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला.