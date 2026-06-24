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होली पर मस्जिद तो मुहर्रम जुलूस के रास्ते ढक दिया गया मंदिर; जनता के सवाल वो ही हैं?

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले शिव चौक को लाल कपड़े से एहतियात के तौर पर ढक दिया गया है. इसके बावजूद भारी तादाद में पुलिस फोर्स सड़कों पर तैनात की गई है. इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी एक धर्म के जुलूस के दौरान दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को ढंकने की नौबत की क्यों आती है?

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 24, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:54 PM IST
होली पर मस्जिद तो मुहर्रम जुलूस के रास्ते ढक दिया गया मंदिर; जनता के सवाल वो ही हैं?

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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