/पहले मुर्गी आई या अंडा, जैसा था सहारनपुर मस्जिद का सवाल; लेकिन बीच में आ गया कुआं!



उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ से सहायक पुरातत्व अधिकारी मनोज कुमार यादव ने कुँए वाली जगह का निरिक्षण करने के बाद जो कहा, वो कुछ इस तरह है- " पहली नज़र में यह संरचना उत्तर-मध्यकालीन वास्तुकला से संबंधित मालूम होती है, और लखौरी ईंटों से निर्मित कुएं जैसी संरचना दिखाई दे रही है. अन्दर मलबा भरे होने की वजह से अभी पूरी तरह साफ़ नहीं किया जा सकता कि यह कुआं है या कोई अन्य संरचना, लेकिन यह कुएं के जैसा दिखाई देता है. यह संरचना संभवतः करीब 200 से 250 वर्ष पुरानी है. संरचना की गहराई धरातल से करीब 20 फीट है और इसका व्यास लगभग 3 फीट है. इसमें इस्तेमाल हुई लखौरी ईंटों का आकार करीब 20×10×5 सेंटीमीटर है, और संरचना को चूना-सुर्खी यानी लाइम मोर्टार से जोड़ा गया है. संरचना के ऊपरी हिस्से पर चूने का प्लास्टर भी मिला है. संरचना के ऊपर करीब ढाई से तीन फीट मिट्टी का डिपॉजिट मौजूद है,जो लंबे अरसे के प्राकृतिक भराव और यहां हुई मानवीय गतिविधियों की जानिब इशारा करता है. संरचना के ऊपर करीब तीन फीट की गहराई पर एक मोल्डेड ब्रिक की संरचना भी मिली है, जिसमें संभवतः ईंट को काटकर गोलाकार बनाया गया है. सहारनपुर का इतिहास बेहद समृद्ध है और अलग-अलग कालखंडों में यहां विभिन्न मानवीय संस्कृतियों और राजवंशों का आवास और शासन रहा है. सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र में वैदिक काल से लेकर हड़प्पा काल और बाद के विभिन्न कालखंडों से जुड़े सांस्कृतिक अवशेष मिलते रहे हैं."