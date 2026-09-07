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पहले मुर्गी आई या अंडा, जैसा था सहारनपुर मस्जिद का सवाल; लेकिन बीच में आ गया कुआं!

OPINION: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद ध्वस्त करने के बाद सरकार की भारी फजीहत हो रही थी, लेकिन इसी बीच मलबे के अन्दर एक कुआं मिलने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली है. कुएं का निरीक्षण कर पुरातत्व विभाग ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह संरचना उत्तर-मध्यकालीन वास्तुकला से संबंधित कुएं जैसे कोई वस्तु लग रही है. लेकिन इस बात की आशंका है कि आने वाले समय में सरकार अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इस कुएं का इस्तेमाल कर सकती है.

Written ByHussain Tabish
Published: Sep 07, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:19 PM IST
पहले मुर्गी आई या अंडा, जैसा था सहारनपुर मस्जिद का सवाल; लेकिन बीच में आ गया कुआं!

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे करने का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं. वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटी, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया एथिक्स और कंटेंट प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर भी खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं. (उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com).  

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