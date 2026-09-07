/पहले मुर्गी आई या अंडा, जैसा था सहारनपुर मस्जिद का सवाल; लेकिन बीच में आ गया कुआं!

राज्य चुनें
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को रातों-रात गिरा देने के बाद मामला थोड़ा असहज हो गया है! सरकार को इसके फायदे से ज्यादा नुकसान होने के आसार साफ़-साफ़ दिखने लगे हैं. सभी विपक्षी एकजुट हैं, और मस्जिद के पक्ष में खड़े हैं. ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार की हिमायत में सफेद को काला, और काला को सफेद कहने का आदी मीडिया भी इस मामले में सरकार से अलग ट्रैक पर चल रहा है. सरकार इस मामले में साफ़ तौर पर एक्सपोज हो गई है कि सरकार ने आनन-फानन में लोअर कोर्ट के फैसले के आधार में रात के अँधेरे में मस्जिद को गिरा दिया. मस्जिद पक्ष को हायर कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं दिया, जो सीधे तौर पर किसी नागरिक और समाज के संवैधानिक अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन है.
दावा किया जा रहा है कि मस्जिद गिराने के साथ ही उसके मलबे को मस्जिद में रखे कुरआन और अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ फेक दिया गया. इसके बाद भी पैगम्बर और कुरआन की तौहीन के नाम पर आपे से बाहर हो जाने वाले मुसलमान अभी भी संयम की गोली खाकर किसी साजिश के तहत चुप बैठे हुए हैं!
उधर, मस्जिद के मलबे के अन्दर एक कुआं मिल गया है, जिसके दम पर सरकार इसे आने वाले समय में किसी अन्य धर्म का धार्मिक स्थल भी घोषित कर सकती है. हालांकि अभी पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ ने इस कुँए का निरिक्षण करने के बाद जो लंबीचौड़ी बातें कही है, उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है. ये सब बातें मोहल्ले के कोई सलीम चाचा या दीना नाथ पंडित भी इस कुएँ को देखकर कह सकते हैं!
देश में अभी से 30- 40 साल पहले तक हर गाँव और मोहल्ले में एक सार्वजनिक कुआं हुआ करता था, जहाँ से लोग पानी भरते थे और इस्तमाल में लेते थे. मस्जिदों के पास या अंदर भी एक कुआं होता था, जहाँ से लोग नमाज के पहले पानी निकालकर वजू करते थे. वजू नमाज़ से पहले हाथ-पाँव और मुंह धोने के अमल को कहते हैं, जो नमाज़ से पहले का एक अनिवार्य हिस्सा है. हो सकता है कि इस तरह का कुआं मंदिरों के बाहर या आसपास भी रहता हो. लेकिन सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद का मामला कोई मंदिर-मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला पहले मुर्गी आई या अंडा आया वाला है! यानी, मस्जिद पहले से बनी थी या कलेक्ट्रेट ऑफिस पहले बना था?
मस्जिद पक्ष के लोगों का दावा है कि उनके पास मस्जिद के सभी वैध दस्तावेज़ मौजूद हैं, मस्जिद कलेक्ट्रेट ऑफिस की ज़मीन में नहीं है, बल्कि कलेक्ट्रेट ऑफिस ही मस्जिद की ज़मीन में बनी हुई है. लेकिन सरकार ने इसे साबित करने का मौका देने से पहले ही मस्जिद गिरा दी. मस्जिद के मलबे में जो ईंटे लगी थीं, उनमें 1909 का मार्का लगा है, जैसे आज कोई ईंट भट्ठा वाला 'किसान' और 'BST' या किसी अन्य नाम से ईंटें बनाता हो. मस्जिद कमेटी का भी दावा है कि उनके पास 1911 के दस्तावेज़ मौजूद हैं.
उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ से सहायक पुरातत्व अधिकारी मनोज कुमार यादव ने कुँए वाली जगह का निरिक्षण करने के बाद जो कहा, वो कुछ इस तरह है- " पहली नज़र में यह संरचना उत्तर-मध्यकालीन वास्तुकला से संबंधित मालूम होती है, और लखौरी ईंटों से निर्मित कुएं जैसी संरचना दिखाई दे रही है. अन्दर मलबा भरे होने की वजह से अभी पूरी तरह साफ़ नहीं किया जा सकता कि यह कुआं है या कोई अन्य संरचना, लेकिन यह कुएं के जैसा दिखाई देता है. यह संरचना संभवतः करीब 200 से 250 वर्ष पुरानी है. संरचना की गहराई धरातल से करीब 20 फीट है और इसका व्यास लगभग 3 फीट है. इसमें इस्तेमाल हुई लखौरी ईंटों का आकार करीब 20×10×5 सेंटीमीटर है, और संरचना को चूना-सुर्खी यानी लाइम मोर्टार से जोड़ा गया है. संरचना के ऊपरी हिस्से पर चूने का प्लास्टर भी मिला है. संरचना के ऊपर करीब ढाई से तीन फीट मिट्टी का डिपॉजिट मौजूद है,जो लंबे अरसे के प्राकृतिक भराव और यहां हुई मानवीय गतिविधियों की जानिब इशारा करता है. संरचना के ऊपर करीब तीन फीट की गहराई पर एक मोल्डेड ब्रिक की संरचना भी मिली है, जिसमें संभवतः ईंट को काटकर गोलाकार बनाया गया है. सहारनपुर का इतिहास बेहद समृद्ध है और अलग-अलग कालखंडों में यहां विभिन्न मानवीय संस्कृतियों और राजवंशों का आवास और शासन रहा है. सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र में वैदिक काल से लेकर हड़प्पा काल और बाद के विभिन्न कालखंडों से जुड़े सांस्कृतिक अवशेष मिलते रहे हैं."
पुरातत्व अधिकारी मनोज कुमार यादव से जब इस संरचना को मुगल शासक शाहजहां से जोड़ने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि किसी भी संरचना को सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी शासक से नहीं जोड़ा जा सकता! शाहजहां से संबंध स्थापित करने के लिए कोई प्रमाणिक साक्ष्य, जैसे सिक्का, मुहर या अन्य पुरातात्विक प्रमाण मिलना जरूरी है. मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संरचना की संभावना पर उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऑथेंटिक साक्ष्य नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता. संभावनाओं के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता. आगे खुदाई होगी या नहीं, इस सवाल पर मनोज कुमार यादव ने कहा कि खुदाई का उद्देश्य और आगे की कार्रवाई शासन, प्रशासन और विभाग के नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करेगी. कुएं के सूखने की संभावना पर उन्होंने कहा कि वक़्त के साथ कई पुराने कुओं का जलस्तर नीचे चला गया और वह सूख गए, इसलिए मुमकिन है कि इस संरचना के साथ भी ऐसा हुआ हो और बाद में इसे ढककर इसके ऊपर आवास या अन्य संरचनाएं बनी हों. फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए कुएं जैसी संरचना के मुंह को सुरक्षित तरीके से ढक दिया है.
पुरातत्व अधिकारी ने ऐसा कुछ ख़ास नहीं कहा है, लेकिन ये कुआँ आने वाले दिनों में मस्जिद गिराने के पाप को आसानी से ढँक सकता है, और किसी दूसरे मजहब के पवित्र स्थल पर मस्जिद बनाने का आरोप मढ़ सकता है.