Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3137314
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंBLO Asghar Ali Death: अफसरों से छुट्टी मांगते रहे बीमार BLO असगर अली, लेकिन बदले में मिली मौत

BLO Asghar Ali Death: अफसरों से छुट्टी मांगते रहे बीमार BLO असगर अली, लेकिन बदले में मिली मौत

BLO Asghar Ali Death: ये मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है, जहाँ एक बीमार BLO इलाज के लिए छुट्टी मांगता रहा लेकिन अफसरों ने उसकी एक नहीं सुनी. आखिर में बीमारी और काम के दबाव में BLO  शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली की बुधवार को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई. 

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:59 PM IST

Trending Photos

BLO शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली
BLO शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के SIR के काम में लगे सरकारी कर्मचारियों के हालात बाद से बदतर होते जा रहे हैं. डेडलाइन पूरा करने और बीमार पड़ने पर भी छुट्टी ने मिलने पर काम का दबाव उनकी ज़िन्दगी छीन ले रही है. 

ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी का हैं, जहाँ एक बीमार BLO अफसरों से लगातार छुट्टी मांगता रहा, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा और आखिरकार सिस्टम की इस बेरुखी और लापरवाही की कीमत BLO को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. 
इलाज के अभाव में BLO की मौत के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है. 

बताया जा रहा है कि वाराणसी के चौबेपुर के कौवापुर निवासी शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली का बुधवार को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में निधन हो गया. वो लबे अरसे से पीलिया रोग से पीड़ित थे पर विभाग से छुट्टी मांग रहे थे लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. बताया जा रहा है कि शिक्षण के साथ- साथ वो BLO का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे, और इस वजह से भारी तनाव और थकान में होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों का गंभीर आरोप है कि वक़्त पर छुट्टी मिलती तो उनकी जान बच जाती. उनपर जान लगाकर लगातार काम करने का दबाव बनाया जा रह था. साथी कर्मचारियों ने भी परिजनों के इन आरोपों का समर्थन किया है. हालाँकि, वो व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं. 

शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली  के घर वालों ने कहा है कि बिना इलाज के उन्होंने दम तोड़ दिया. छुट्टी मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी. प्रशासनिक लापरवाही पर गांव वालों ने भी सवाल उठाते हुए पूछा है क्या कर्मचारी की जान से बड़ी है चुनावी ड्यूटी।

इस हादसे के बाद से स्थानीय शिक्षकों में शोक की लहर दौर गई है.  ग्रामीणों और साथी शिक्षकों ने प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल उठाए हैं.

ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में काम के दबाव में किसी BLO की मौत हुई हो. इससे पहले दर्ज़न भर से ज्यादा BLO काम के दबाव में अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके बावजूद भी प्रशासन BLO की सेहत और ज़िन्दगी को लेकर संवेदनशील नहीं हो पाया.  

इसे भी पढ़ें: असम सरकार ने बदला मेडिकल कॉलेज का नाम, पूर्व मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम हटाया

इसे भी पढ़ें: ‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

BLO Asghar Ali DeathUttar Pradesh newsVaranasi NewsSIR workloadElection CommissionSalaam Newsmuslim news

Trending news

BLO Asghar Ali Death
UP News: अफसरों से छुट्टी मांगते रहे बीमार BLO असगर अली, लेकिन बदले में मिली मौत
muslim news
प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, राज खुलने के डर से सास को उतारा मौत के घाट
iran israel war
ज़ख़्मी शेर की तरह भड़का ईरान, दुबई के एयपोर्ट समेत एक साथ कई अरब देशों पर बरसाया...'
Assam news
असम सरकार ने बदला मेडिकल कॉलेज का नाम, पूर्व मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम हटाया
Lucknow news
रमजान में सिलेंडर संकट! लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में गैस के लिए लंबा इंतजार
UP News
रायबरेली में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से रचाई शादी, ऐमन बनी कृतिका
Supreme Court on Muslim Inheritance Law
‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत
Delhi news
Delhi News: हर्ष और बाबू ने कबाड़ के सौदे के बहाने बुलाया, फिर कर दी आरिब की हत्या
UP News
Ghaziabad News: मारूफ और आयान समेत 4 का यूपी पुलिस से मुठभेड़, दो को लगी गोली
middle east conflict
मोजतबा ख़ामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भारत ने ईरान को घुमाया फोन, जानें डिटेल