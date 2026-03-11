BLO Asghar Ali Death: अफसरों से छुट्टी मांगते रहे बीमार BLO असगर अली, लेकिन बदले में मिली मौत

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के SIR के काम में लगे सरकारी कर्मचारियों के हालात बाद से बदतर होते जा रहे हैं. डेडलाइन पूरा करने और बीमार पड़ने पर भी छुट्टी ने मिलने पर काम का दबाव उनकी ज़िन्दगी छीन ले रही है.

ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी का हैं, जहाँ एक बीमार BLO अफसरों से लगातार छुट्टी मांगता रहा, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा और आखिरकार सिस्टम की इस बेरुखी और लापरवाही की कीमत BLO को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

इलाज के अभाव में BLO की मौत के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि वाराणसी के चौबेपुर के कौवापुर निवासी शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली का बुधवार को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में निधन हो गया. वो लबे अरसे से पीलिया रोग से पीड़ित थे पर विभाग से छुट्टी मांग रहे थे लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. बताया जा रहा है कि शिक्षण के साथ- साथ वो BLO का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे, और इस वजह से भारी तनाव और थकान में होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी.

परिजनों का गंभीर आरोप है कि वक़्त पर छुट्टी मिलती तो उनकी जान बच जाती. उनपर जान लगाकर लगातार काम करने का दबाव बनाया जा रह था. साथी कर्मचारियों ने भी परिजनों के इन आरोपों का समर्थन किया है. हालाँकि, वो व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं.

शिक्षक शेख मोहम्मद असगर अली के घर वालों ने कहा है कि बिना इलाज के उन्होंने दम तोड़ दिया. छुट्टी मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी. प्रशासनिक लापरवाही पर गांव वालों ने भी सवाल उठाते हुए पूछा है क्या कर्मचारी की जान से बड़ी है चुनावी ड्यूटी।

इस हादसे के बाद से स्थानीय शिक्षकों में शोक की लहर दौर गई है. ग्रामीणों और साथी शिक्षकों ने प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल उठाए हैं.

ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में काम के दबाव में किसी BLO की मौत हुई हो. इससे पहले दर्ज़न भर से ज्यादा BLO काम के दबाव में अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके बावजूद भी प्रशासन BLO की सेहत और ज़िन्दगी को लेकर संवेदनशील नहीं हो पाया.

