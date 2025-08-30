उत्तराखंड में 2 मजारों पर चला बुलडोजर; अब तक 547 मजार कर दिए गए समतल!

Uttarakhand Mazar Demolish: उत्तराखंड में धामी सरकार ने कथित सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई तेज कर दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार कार्रवाई हो रही है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने रविवार को दो अवैध मजारों को तोड़ दिया है.

देहरादून जिले के बद्रीपुर नगर, नेहरू ग्राम ब्लॉक रायपुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी एक मजार को प्रशासन ने नोटिस जारी किया था. नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और मजार को तोड़ दिया. वहीं, इसी तरह दूसरी अवैध मजार भारत सरकार के दिव्यांग विभाग की जमीन पर बनी थी. जिला प्रशासन ने इस पर भी कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया. इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरि गिरि और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था.

अब तक तोड़े गए इतने मजार

गौरतलब है कि धामी सरकार इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 547 अवैध मजारों को हटवा चुकी है. साथ ही लगभग 9000 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. प्रशासन लगातार ऐसे ढांचों की पहचान कर रहा है जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर खड़े किए गए हैं.

सीएम धामी ने दिया ये निर्देश

सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और इसकी सांस्कृतिक पहचान को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी जमीनों पर नीली चादर डालकर मजार बनाकर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं. यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.