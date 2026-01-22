उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ तेजी से फैल रहा है नफरत का जहर, APCR रिपोर्ट में बड़ा दावा

Uttarakhand Hate Speech Report: APCR की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, नफरत भरी बातें, हिंसा और आर्थिक बहिष्कार में चिंताजनक बढ़ोतरी का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में इसे संविधान और कानून के राज के लिए खतरा बताया गया है और सरकार से सख्त कार्रवाई करने और पीड़ितों की रक्षा करने की अपील की गई है.
Trending Photos
Uttarakhand News: देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की लहर जारी है. कई राज्यों में मुसलमानों से उनका नाम पूछकर मारपीट की जा रही है. कुछ जगहों पर मॉब लिंचिंग भी हो रही है. इस बीच, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर एक रिपोर्ट पेश की है, जो चौंकाने वाली है. APCR ने उत्तराखंड में बढ़ते मुस्लिम विरोधी नफरत, हिंसा के लिए उकसाने, आर्थिक बहिष्कार और व्यवस्थित उत्पीड़न पर एक विस्तृत फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है.
रिपोर्ट में राज्य में मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में डर, असुरक्षा और असहिष्णुता का माहौल लगातार गहरा रहा है, जिससे सांप्रदायिक तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए APCR की एक टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और जमीनी हकीकत के आधार पर सबूत इकट्ठा किए.
रिपोर्ट के मुताबिक, मुसलमानों को धमकियां देने, उनकी नौकरियों और व्यवसायों का बहिष्कार करने और आर्थिक दबाव डालने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. इसे संविधान के मूल्यों और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है. रिपोर्ट में विशेष रूप से दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित तथाकथित 'धर्म संसद' का उल्लेख किया गया है, जिसे इस चरमपंथी प्रवृत्ति का एक स्पष्ट उदाहरण बताया गया है. APCR के मुताबिक, इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत भरे भाषण दिए, हिंसा भड़काने वाले बयान दिए, और यहां तक कि मुसलमानों की हत्या करने और एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का आह्वान किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे भाषण न केवल संविधान का उल्लंघन करते हैं, बल्कि समाज में नफरत के बीज भी बोते हैं.
प्रशांत भूषण ने क्या कहा?
APCR की रिपोर्ट जारी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आए तथ्य भारतीय संविधान का स्पष्ट उल्लंघन दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि नफरत भरे भाषण और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता कानून के शासन को कमजोर करती है. भूषण ने जोर दिया कि इस संकट का एकमात्र समाधान न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सख्ती से लागू करना है.
बढ़ती हिंसा से लोग हैं चिंतित
रिपोर्ट के माध्यम से, APCR ने मांग की है कि नफरत भरे भाषण और हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तत्काल, निष्पक्ष और प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए. यह पीड़ित समुदाय को पूरी सुरक्षा प्रदान करने और आर्थिक बहिष्कार जैसे अवैध कृत्यों को तुरंत रोकने का भी आह्वान करता है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए. इस मुद्दे पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी अमर हर्ष मंदर, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी, और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने राज्य की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की.
नजीब जंग ने क्या कहा?
दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल और वरिष्ठ IAS अधिकारी नजीब जंग ने कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि एक गंभीर और बार-बार होने वाला अपराध है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह से नफ़रत और हिंसा को नजरअंदाज़ किया जाता रहा, तो इसके नतीजे लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे. रिपोर्ट में उत्तराखंड और केंद्र सरकारों से अपील की गई कि वे नफरत फैलाने वाली बातों और हिंसा के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं और बिना किसी भेदभाव के न्याय सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में शांति, न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल हो सके.