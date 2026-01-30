‘कश्मीरियों की सुरक्षा से समझौता नहीं’, UK घटना पर Omar Abdullah का सख्त रुख

Advertisement
Uttarakhand Attack: उत्तराखंड में 18 साल के कश्मीरी युवक पर हमला हुआ. इस हमले का आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:50 AM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड में एक 18 साल के कश्मीरी लड़के पर संजय यादव नाम के एक शख्स ने हमला किया. हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, संजय को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया. हालांकि, मामला अभी तक सुलझा हुआ नहीं लग रहा है. इस घटना को लेकर देशभर के नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है.

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में एक युवा कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले के बारे में उत्तराखंड के सीएम से बात की और उनसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "धामी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में FIR दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी और जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी."

सीएम को क्या मिला अश्वासन
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाएं और अब यह ताजा घटनाओं की यह लगातार कड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह कहना खोखला लगता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार जहां भी जरूरी होगा, दखल देगी और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगी. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों को जागरूक करने के लिए ठोस कदम उठाएगा.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बयान में कहा गया कि इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि आरोपी संजय यादव और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2) और 352 के तहत पुलिस स्टेशन विकासनगर में FIR दर्ज की गई है. उत्तराखंड से एक आधिकारिक अपडेट का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है, "आरोपी संजय यादव को हिरासत में ले लिया गया है और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है और उसे जेल भेजा जाएगा."

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

