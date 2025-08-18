Uttarakhand News: मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले से भड़के मौलाना; कहा- मुसलमानों को हाशिए...'
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2886485
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Uttarakhand News: मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले से भड़के मौलाना; कहा- मुसलमानों को हाशिए...'

Uttarakhand Madrasa Board: धामी सराकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 लाने की तैयारी कर रही है. इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:29 PM IST

Trending Photos

Uttarakhand News: मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले से भड़के मौलाना; कहा- मुसलमानों को हाशिए...'

Uttarakhand Madrasa Board: उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 को मंजूरी दे दी है. इस बिल के तहत अब अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ मुस्लिम संस्थानों को ही नहीं, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी मिलेगा. सराकर के इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है. मौलाना सुफियान निज़ामी ने आज सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, “उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है. सरकार लगातार अपने पक्षपात को साबित कर रही है. धर्म के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक है. एक तरफ केंद्र सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाकर कहती है कि मुसलमानों को तरक्की दिलाई जाएगी, उनके हाथ में एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ लैपटॉप होगा लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला लेती है. यह सरकार की असली नीयत को उजागर करता है. मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए.”

दरअसल, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 पास होने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 एक जुलाई 2026 से खत्म हो जाएंगे.  वहीं, 19 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 को पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए कानून के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक ही नियामक ढांचे के तहत लाएगा. अब तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था लेकिन नए बिल के बाद यह दायरा सभी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों तक बढ़ा दिया जाएगा.

सरकारी बयान के मुताबिक, इस कानून के लागू होने के बाद मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली जैसी भाषाओं का अध्ययन भी संभव होगा. सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए दावा किया है कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समूहों को समान पारदर्शिता और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Uttarakhand newsUttarakhand Madrasa BoardUK Madrasa Board News

Trending news

Uttarakhand news
UK News: मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले से भड़के मौलाना; कहा- मुसलमानों को हाशिए...'
Pakistan News
स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान को दहलाने की साजिश, यूनिवर्सिटी लेक्चरर गिरफ्तार
Rajasthan New
अस्पताल में मुस्लिम इंटर्न के हिजाब पहनने पर राजनीतिक बवाल, BJP और कांग्रेस में जंग!
Husain Dalwai on Election Commission
राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने दिया अल्टीमेटम, तो भड़क गए मुस्लिम दिग्गज नेता
Pranpur Assembly Elections 2025
Bihar: 47 फीसद है मुस्लिमों की आबादी, लेकिन साल 2000 से प्राणपुर में BJP का दबदबा
Varanasi News
वाराणसी सड़क चौड़ीकरण की जद में आया हॉकी लीजेंड का घर, अब परिवार ने की खास मांग
Uttar Pradesh news
फर्रुखाबाद में 'बिरयानी जिहाद': मुस्लिम प्रधान के खिलाफ मुकदमा; दो गिरफ्तार
madhya pradesh news
गाजी मियां के मजार पर भीड़ ने बोला था हमला, 4 उप्रदवियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की
UP News
Gorakhpur: मानसिक रूप से बीमार थे या भीड़ ने ली जान? मुश्ताक की मौत बनी रहस्य
Uttar Pradesh news
पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम पर मचा राजनीतिक बवाल, BJP की विधायक का SP पर गंभीर आरोप
;