Uttarakhand News: मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले से भड़के मौलाना; कहा- मुसलमानों को हाशिए...'

Uttarakhand Madrasa Board: उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 को मंजूरी दे दी है. इस बिल के तहत अब अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ मुस्लिम संस्थानों को ही नहीं, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी मिलेगा. सराकर के इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है. मौलाना सुफियान निज़ामी ने आज सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, “उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है. सरकार लगातार अपने पक्षपात को साबित कर रही है. धर्म के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक है. एक तरफ केंद्र सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाकर कहती है कि मुसलमानों को तरक्की दिलाई जाएगी, उनके हाथ में एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ लैपटॉप होगा लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला लेती है. यह सरकार की असली नीयत को उजागर करता है. मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए.”

दरअसल, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 पास होने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 एक जुलाई 2026 से खत्म हो जाएंगे. वहीं, 19 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 को पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए कानून के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक ही नियामक ढांचे के तहत लाएगा. अब तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था लेकिन नए बिल के बाद यह दायरा सभी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों तक बढ़ा दिया जाएगा.

सरकारी बयान के मुताबिक, इस कानून के लागू होने के बाद मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली जैसी भाषाओं का अध्ययन भी संभव होगा. सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए दावा किया है कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समूहों को समान पारदर्शिता और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है.

