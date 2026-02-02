'तुम भारत के हीरो हो', मुस्लिम दुकानदार के साथ खड़े दीपक को मिला राहुल गांधी का साथ

Kotdwar Baba Shop Dispute: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक कपड़ों की दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब विपक्षी नेता राहुल गांधी और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस नौजवान का खुलकर समर्थन किया है, जिसने मुस्लिम दुकानदार के लिए आवाज उठाई थी. उन्होंने लोगों से इस नौजवान के साथ खड़े होने और उसे प्रोत्साहित करने की अपील भी की है.

राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं और संविधान और इंसानियत के लिए खड़े हैं. उन्होंने सीधे तौर पर BJP और संघ परिवार पर नफरत फैलाने और डर की राजनीति करने का इल्जाम लगाया. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने-धमकाने और परेशान करने में लगे हैं. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में दीपक को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, "हम तुम्हारे साथ हैं भाई, तुम शेर हो."

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला 26 जनवरी को कोटद्वार के पटेल मार्ग पर 'बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर' नाम की कपड़ों की दुकान पर शुरू हुआ. यह दुकान पिछले करीब 30 सालों से 70 साल के मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद चला रहे हैं. इल्जाम है कि 26 जनवरी को तीन-चार युवक दुकान पर आए और खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताया. उन्होंने दुकानदार से दुकान के नाम से 'बाबा' शब्द हटाने को कहा, यह दावा करते हुए कि यह शब्द हिंदू धार्मिक पहचान से जुड़ा है और मुसलमान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते.

दुकानदार ने क्या दी दलील

दुकानदार वकील अहमद का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई और नाम न बदलने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई. पास में जिम चलाने वाले दीपक कुमार भी वहीं मौजूद थे. उन्होंने भीड़ का विरोध किया और सवाल किया कि जब दुकान तीस साल से इसी नाम से चल रही है, तो अब नाम बदलने की मांग क्यों की जा रही है. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपक भीड़ से कहते दिख रहे हैं कि अगर दूसरे लोग 'बाबा' नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वकील अहमद क्यों नहीं? जब उनसे उनकी पहचान पूछी गई, तो उन्होंने जवाब दिया, "मेरा नाम मोहम्मद दीपक है."

पुलिस ने दीपक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

दीपक और उसके साथियों ने बजरंग दल के सदस्यों को भगा दिया. दीपक को लगातार धमकियां मिलने लगीं. इसके जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा, “मैं न तो हिंदू हूं, न मुसलमान, न सिख और न ही ईसाई सबसे पहले, मैं एक इंसान हूं. मेरे मरने के बाद मुझे भगवान और इंसानियत को जवाब देना होगा, किसी धर्म को नहीं.” इसके बाद बजरंग दल के सदस्य फिर से इकट्ठा हुए और दीपक के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए और उस पर हमला करने की भी कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दीपक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.