Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3090551
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंUK कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमले में एक आरोपी हिरासत में; गुस्से में कश्मीरी नेता और अवाम

UK कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमले में एक आरोपी हिरासत में; गुस्से में कश्मीरी नेता और अवाम

Uttarakhand Violence: उत्तराखंड के विकासनगर में कथित तौर पर एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने दो कश्मीरी युवकों की पिटाई की. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है. इल्तिजा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:13 PM IST

Trending Photos

UK कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमले में एक आरोपी हिरासत में; गुस्से में कश्मीरी नेता और अवाम

Uttarakhand News: देश में नफरत इतनी ज़्यादा फैल गई है कि हिंदू संगठनों के सदस्य मुसलमानों को अपने आस-पास देखना भी नहीं चाहते. देश के कई राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. इसी बीच, उत्तराखंड के विकासनगर में एक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दो कश्मीरी युवकों को बेरहमी से पीटा. इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया है. राजनीतिक नेताओं ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है. जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इस हमले की निंदा की है. कई अन्य नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की है.

दरअसल, विकासनगर में दो मुस्लिम नौजवान सड़क किनारे शॉल बेचते हैं. कुछ सामान खरीदने के लिए विकासनगर बाजार की डाकपत्थर रोड पर एक दुकान पर गए थे. कश्मीरी युवकों का आरोप है कि जब वे सामान खरीद रहे थे, तो पहले उनके साथ धार्मिक और जाति के आधार पर गाली-गलौज की गई और फिर पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हुए जानलेवा हमला किया गया. इस घटना में दोनों कश्मीरी युवकों को गंभीर चोटें आईं. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान साफ ​​दिख रहे हैं. 

लोगों ने किया थाने का घेराव
घटना के बाद, स्थानीय लोग बाजार पुलिस चौकी पर जमा हो गए, पीड़ित के साथ पुलिस स्टेशन को घेर लिया और "मुसलमानों पर अत्याचार बंद करो" जैसे नारे लगाए. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को शांत किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपी संजय यादव को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवक का क्या है आरोप
वहीं, कश्मीरी युवकों का आरोप है कि वे नाश्ता खरीदने दुकान पर गए थे. सामान खरीदने के बाद, दुकानदार ने एक युवक से उसका नाम पूछा. युवक ने जवाब दिया कि उसका नाम दानिश है. फिर उससे पूछा गया कि क्या वह मुसलमान है, जिस पर उसने हां में जवाब दिया. फिर उससे पूछा गया कि वह कहां का रहने वाला है, और उसने कहा कि वे कश्मीर के हैं. 

पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए रिश्तेदारों ने क्या कहा?
पीड़ित का आरोप है कि दुकानदार ने पहले धार्मिक और जाति के आधार पर टिप्पणियां कीं और फिर पहलगाम आतंकवादी हमले से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए, अपने साथियों के साथ मिलकर युवकों पर हमला कर दिया.  हमला किए गए कश्मीरी युवकों के एक रिश्तेदार अब्दुल राशिद माहिर ने बताया कि वे हर साल नवंबर से मार्च तक कश्मीरी कपड़े बेचने के लिए यहां आते हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं 2008 से यहां आ रहा हूं. ये लड़के अभी हाल ही में यहां आए हैं." उन्होंने यह भी बताया कि लड़कों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया गया, जिसमें एक को सिर में चोट लगी और दूसरे का हाथ टूट गया. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वे यहां से नहीं जाएंगे.

पीडीपी प्रवक्ता ने क्या  कहा?
पीडीपी प्रवक्ता सैयद तजामुल ने उत्तराखंड में हुई घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस हमले को चौंकाने वाला और अमानवीय बताया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, लेकिन लोगों को इस बात की कम ही उम्मीद है कि दूसरे राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा.

हमले से बीजेपी नेता है आहत
बीजेपी प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस मामले को पार्टी हाई कमान के सामने उठाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में आश्वासन दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर किसी को भी कश्मीरी लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अबरार अहमद ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उन्होंने उत्तराखंड सरकार से ऐसी उत्पीड़न को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए वहां रहने और काम करने वाले कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsUttarakhand ViolenceVikasnagar incident

Trending news

Uttarakhand news
UK कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमले में एक आरोपी हिरासत में; गुस्से में कश्मीरी नेता
Trump Warning To Iran
ट्रम्प की चेतावनी के बाद भड़का ईरान, इजरायल को दी बड़ी धमकी
Uttarakhand news
UK में कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला; भड़की इल्तिजा मुफ्ती, CM धामी से की ये डिमांड
Asad Madani News
KGMC बनने से 500 साल पहले से है दरगाह; डिमोलिशन नोटिस पर भड़के मौलाना असद मदनी
Assam news
'मियां 5 रुपया मांगे तो दो 4', CM हिमंत बिस्वा सरमा के मुस्लिम विरोधी बयान से बवाल
Gaza News
गाजा में शांति की नई शुरुआत, भारत ने अमेरिकी पहल को बताया निर्णायक कदम
balrampur news
UP News: उतरौला में बुर्का पहनकर घूम रहा था राजेंद्र, तभी पुलिस की पड़ी नजर और...
Hardoi News
Hardoi News: भ्रष्टाचार उजागर किया तो एडवोकेट फिरदौस जहां पर प्रधान का जानलेवा हमला
Iran India Security Talks
युद्ध की कगार पर दुनिया! US-ईरान टकराव के बीच भारत-तेहरान की गुप्त सुरक्षा बैठक!
Pakistan News
पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत