बिहार के सरकारी स्कूलों 'राष्ट्र गान' के साथ ही में 'वन्दे मातरम' गाना होगा अनिवार्य !

नई दिल्ली: राष्ट्र गीत 'वन्दे मातरम' गाने की अनिवार्यता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर छिड़ी बहस के बीच बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही राज्य सरकार ने राष्ट्र गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है.बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को भेजे गए एक नोटिस में कहा है कि हर तरह के सरकारी प्रोग्रामों और शैक्षणिक संस्थानों में देश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत गाने को सुनिश्चित किया जाए.

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल ने ये आदेश मंत्रालय के सभी अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव, सचिव,सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, और सभी जिला पदाधिकारी को दिया है, और इस आदेश को पालन कराने के लिए कहा है.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत 'राष्ट्रीय गीत' के गायन से किया जाय.'राष्ट्रीय गीत" के बाद 'राष्ट्रगान' भी गाया जाए. इसके बाद ही किसी सरकारी कार्यक्रम का संचालन होगा. जब किसी सरकारी कार्यक्रम का समापन हो जाए तो 'बिहार राज्य गीत' गाकर इसे खत्म किया जाए.

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शैक्षणिक संस्थान

शैक्षणिक संस्थानों में भी किसी काम को शुरू करने के पहले 'राष्ट्रीय गीत' गाया जाए.'राष्ट्रीय गीत' के बाद 'राष्ट्रगान' भी गाया जाए. इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जाए. हालांकि, यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि तालीमी इदारों में क्या क्लास शुरू करने के पहले भी इसे गाना है या किसी प्रोग्राम तक ही इसे सीमित रखा जाएगा?

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस निदेश का सख्ती से पालना कराया जाए. सरकार ने कहा है कि इसका मकसद लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, अस्मिता और गौरव को बढ़ाना है. साथ ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को पहचान के लिए 'बिहार राज्य गीत' का गायन अनिवार्य किया गया है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने जब 'राष्ट्रीय गीत'को अनिवार्य करने का आदेश दिया था, तो इसे लेकर भारी विरोध हुआ था. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 'राष्ट्रीय गीत'को गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है. ये किसी की मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसका सम्मान किया जाना चाहिए.

बिहार में इस तरह के आदेश आने के बाद इसका विरोध होना लाजिमी है, जिस 'राष्ट्रीय गीत'को सुप्रीम कोर्ट ने गाना अनिवार्य नहीं माना है, उसे आखिर बिहार में लागू करने की क्या वजह है? इसपर टकराव हो सकता है.

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