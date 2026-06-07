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वाराणसी से बाहर होंगी मीट की दुकानें, नगर निगम ने बनाया नया प्लान

Meat Shop Shifting OutSide Varanasi City: वाराणसी नगर निगम ने शहर के भीतर चल रही मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बाहरी इलाकों में शिफ्ट करने का फैसला लिया है. इसके लिए पांच स्थान चिन्हित किए गए हैं. निगम का कहना है कि यह कदम शहर को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में उठाया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:17 PM IST
वाराणसी से बाहर होंगी मीट की दुकानें, नगर निगम ने बनाया नया प्लान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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