राज्य चुनें
Meat Shop Shifting OutSide Varanasi City: वाराणसी नगर निगम ने शहर की सीमा के अंदर मौजूद सभी मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को शहर के बाहरी इलाकों में शिफ्ट करने का ऐलान किया है. वाराणसी नगर निगम ने एक चरणबद्ध योजना की घोषणा की है, जिसमें बताया गया है कि शहर के बाहर तय किए गए इलकों में उन मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा, जो वाराणसी शहर के अंदर हैं.
दरअसल, वाराणसी शहर के अंदर स्थित मीट, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को शिफ्ट करने के लिए मैदागिन के ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनरल हाउस की बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता मेयर अशोक कुमार तिवारी ने की. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने इस बदलाव के लिए रोडमैप बताया.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि पहले चरण में, इन बाज़ारों के लिए पाँच खास जगहों - रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर - की पहचान की गई है. यह कदम शहरी साफ़-सफ़ाई, ज़ोनिंग और श्रावण महीने जैसे खास धार्मिक समय के दौरान व्यापारियों को होने वाली दिक्कतों पर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बाद उठाया गया है.
निगम ने शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य मोर्चों पर भी ठोस कदम उठाए। मेयर तिवारी ने नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए जल कल सेटलिंग टैंक से निकाली गई लगभग 40,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी की तुरंत नीलामी करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रिड्स योजना के तहत छह मुख्य सड़कों का निर्माण अनुबंध के समय-सीमा के अनुसार पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए गए.
काशी इंटरप्रिटेशन सेंटर से जुड़ी चिंताओं पर प्रशासन ने साफ़ किया कि ऐतिहासिक भेलूपुर जल कल की इमारत वैसी ही रहेगी। इसके बजाय, इस प्रोजेक्ट में खाली ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा और सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया जाएगा।
शहर के व्यापारिक माहौल को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए शिवपुर में 500 दुकानों वाला एक खास रिटेल फल बाज़ार विकसित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.
पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदारी का एक सराहनीय उदाहरण पेश करते हुए, बैठक से पहले सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण-अनुकूलता) का एक सांकेतिक काम किया गया. मेयर अशोक कुमार तिवारी, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और अन्य अधिकारी ई-रिक्शा से टाउन हॉल पहुँचे। इस कदम ने नगर निगम की "नो फ़्यूल डे" पहल को मज़बूत किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण और कार्बन फ़ुटप्रिंट कम करने के देशव्यापी आह्वान के तहत हर शनिवार को मनाई जाती है.
यह बैठक शहरी कल्याण पर गहन चर्चा का मंच बनी, जिसमें पार्षदों ने स्थानीय तालाबों पर कब्ज़े और घर-घर जाकर कचरा उठाने से लेकर शहर के नए विस्तारित वार्डों में पानी की सुविधा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को उठाया. विरासत के संरक्षण और आधुनिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाकर, वाराणसी नगर निगम का लक्ष्य काशी क्षेत्र के लिए एक ज़्यादा व्यवस्थित और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य बनाना है.