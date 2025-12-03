Advertisement
मदनी बंद करें भड़काऊ बयानबाजी, वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा, VHP नेता का बड़ा बयान

Sriraj Nair on jihad: जिहाद वाले बयान को लेकर श्रीराज नायर ने मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौलाना मदनी ने जिस तरह जिहाद को लेकर बयान दिया है, हम सभी जानते हैं कि जिहाद सुनते ही आम लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:00 PM IST

Sriraj Nair on jihad: विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कांग्रेस नेताओं पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर भी हमला बोला. इसके साथ ही मौलाना महमूद मदनी के 'जिहाद' वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. श्रीराज नायर ने कहा कि रेवंत रेड्डी जब से सीएम बने हैं, वे कांग्रेस के कल्चर में घुलने की कोशिश कर रहे हैं. वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़े रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कल्चर में खुद को ढालने के लिए हिंदू विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं और भगवान हनुमान पर टिप्पणी कर रहे हैं. 

उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब-जब कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, तब-तब उन्हें हासिए पर जाना पड़ा है. आज कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है. अहंकार ही रेवंत रेड्डी को ले डूबेगा. उन्हें कम से कम हिंदू धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए. सत्ता स्थायी नहीं होती है.

जिहाद वाले बयान को लेकर श्रीराज नायर ने मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौलाना मदनी ने जिस तरह जिहाद को लेकर बयान दिया है, हम सभी जानते हैं कि जिहाद सुनते ही आम लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है. जिहाद के कारण गरीब और निहत्थे लोगों का गला काटा गया. अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आतंकी घटनाओं में लिप्त पाए गए. इसी जिहाद के चलते ट्रेन में धमाके हुए, अमेरिका, स्पेन और लंदन में भी आतंकी हमले हुए. इससे आम लोगों और मानवता को डर लगता है.

उन्होंने कहा कि महमूद मदनी और अरशद मदनी में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है. इस चक्कर में वे जिहाद को प्रमोट न करें, वरना इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा. मौलाना अरशद मदनी भी भड़काऊ बयानबाजी बंद करें. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस तुष्टिकरण नहीं छोड़ती है और अपने आप को इससे बाहर नहीं निकालती है, तो उसकी हालत और खराब ही होने वाली है. वह विपक्ष के लायक भी नहीं रह पाएगी. अगर लोकतंत्र में अच्छा और कारगर विपक्ष नहीं है, तो यह देश के लिए ठीक नहीं है.

इनपुट-आईएएनएस

Sriraj Nair on jihadjihad newsMahmood Madani jihad

