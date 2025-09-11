उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की जीत पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई गई चादर

Ajmer Sharif Dargah Chadar: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद हाजी शकील शैफी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर शुक्राने की चादर चढ़ाई. इस मौके पर राष्ट्रीय एकता और शांति की दुआ मांगी गई.
Ajmer Sharif Dargah Chadar: देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सी.पी. राधाकृष्णन के चुने गए हैं.वहीं, राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह पर एक स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया. वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन हाजी शकील शैफी ने अपने पूरे दल के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर शुक्राने की चादर पेश की. यह कार्यक्रम एकता, सौहार्द और देश की तरक्की की दुआओं से भरा रहा.
हाजी शकील शैफी ने कहा, "सी.पी. राधाकृष्णन की जीत मुल्क के लिए सकारात्मक मैसेज लेकर आई है. राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.” इस मौके पर शैफी और उनके साथ आए लोगों ने देश की खुशहाली, शांति और विकास के लिए विशेष दुआएं मांगीं.
चादर पेश करने के बाद हाजी शकील शैफी और उनका दल ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल के कार्यालय पहुंचे. वहां काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी सी.पी. राधाकृष्णन को उनकी जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा, “राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना मुल्क के लिए गर्व की बात है. उनका अनुभव और नेतृत्व भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को और मजबूत करेगा.”
सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस मौके पर कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं समाज में प्रेम, भाईचारे और शांति को बढ़ावा देती हैं. उन्होंने राधाकृष्णन की जीत को इन मूल्यों के अनुरूप बताया और उम्मीद जताई कि नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत की एकता और विकास के लिए मिसाल बनेगा. अजमेर शरीफ दरगाह में हुए इस आयोजन को लोगों ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में देखा. देश के कोने-कोने से आए लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा और ख्वाजा साहब की दरगाह से देश की बेहतरी के लिए दुआ की.