वृंदावन में होटल से मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की मिलने पर बवाल, पुलिस ने तोड़ा कमरे का ताला

Vrindavan News: वृंदावन के एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक मुस्लिम आदमी और एक हिंदू महिला साथ पाए गए. हिंदू संगठनों ने "लव जिहाद" का आरोप लगाया। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और आदमी को हिरासत में ले लिया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:29 PM IST

Vrindavan Love Jihad Allegations News: उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक होटल में एक मुस्लिम आदमी और एक हिंदू महिला के साथ पाए जाने के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. हिंदू संगठन इस घटना को "लव जिहाद" से जोड़ रहे हैं और जमकर बवाल काट रहे हैं. यह घटना प्रेम मंदिर मंदिर के पास एक होटल में हुई, जहां वह जोड़ा रुका हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई की.

दरअसल, दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले 21 साल के कैफ मोहम्मद 5 जनवरी को अपनी जान-पहचान की एक हिंदू महिला के साथ वृंदावन आए थे. दोनों प्रेम मंदिर के पास एक होटल में रुके थे. जब कुछ स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और क्षत्रिय करणी सेना के कार्यकर्ता होटल के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे. होटल के बाहर बढ़ती भीड़ देखकर होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी. जल्द ही स्थानीय पुलिस और महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने तोड़ा ताला
पुलिस के मुताबिक, लड़का और लड़की ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था. पुलिस ने पहले उन्हें शांति से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्हें दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकालना पड़ा. पुलिस ने कैफ मोहम्मद को हिरासत में ले लिया और उन्हें वृंदावन पुलिस स्टेशन भेज दिया। महिला से महिला पुलिस अधिकारियों ने अलग से पूछताछ की और उसके परिवार को घटना की जानकारी दी गई. उसका परिवार मौके पर पहुंचा, जिसके बाद महिला को उनके हवाले कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे दोनों लोगों के पहचान पत्रों, होटल में रुकने के मकसद और उनके रिश्ते से जुड़ी जानकारी की जांच कर रहे हैं.

हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
VHP नेता प्रियंका ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उस आदमी ने हिंदू महिला को बहला-फुसलाकर वृंदावन लाया था. उन्होंने कहा कि धार्मिक शहर में ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता जरूरी है, और इसीलिए पुलिस को सूचना दी गई. करणी सेना के जिला सचिव अजय ठाकुर ने कहा कि यह मामला हिंदू संगठनों की सक्रियता के कारण सामने आया है और अब पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

UP Newsvrindavan newsmuslim news

