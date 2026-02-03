Advertisement
'भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा आतंकी देश', PAK के किस फैसले पर भड़के मुस्लिम नेता

Waris Pathan on Pakistan T20 World Cup Boycott: पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है. AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी मांग करने की स्थिति में नहीं है और मैच खेलने से मना करने का फैसला भारत को लेना चाहिए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:56 AM IST

Pakistan T20 World Cup Boycott: पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है. पाकिस्तान के इस फैसले से भारत में गुस्सा है. नेताओं से लेकर क्रिकेटर्स तक, हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. इन सबके बीच AIMIM नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना करने की स्थिति में नहीं है. भारत को कहना चाहिए था कि वह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा.

AIMIM नेता वारिस पठान ने पहलगाम का जिक्र करते हुए कहा कि ये आतंकवादी आए और धर्म के नाम पर हमारे मासूम, निहत्थे पर्यटकों को मार डाला. उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों के सामने नरसंहार किया. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और वहां के आतंकवादी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया. इसके बावजूद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला. मैंने उस समय कहा था कि हमें नहीं खेलना चाहिए था. पाकिस्तान कौन होता है यह तय करने वाला कि वे खेलेंगे या नहीं? उनकी क्या हैसियत है? भारत को साफ-साफ कहना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते.

वारिस पठान ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान की आतंकवादी विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया. सभी संबंध तोड़ दिए गए और सभी तरह की बातचीत बंद कर दी गई. तो फिर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्यों खेला? भारत को कहना चाहिए था कि हम मैच नहीं खेलेंगे. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, हमने उसका विरोध किया. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. भारत को भी इस संबंध में कदम उठाने चाहिए.

केंद्रीय बजट पर वारिस पठान ने कहा कि महाराष्ट्र को देश का आर्थिक इंजन कहा जाता है. मुझे बताएं, महाराष्ट्र को क्या दिया गया है? अगर आप पूरे बजट का ठीक से विश्लेषण करें, तो मीडिया रिपोर्ट भी कह रही हैं कि जनता खुश नहीं है. मध्यम वर्ग नाखुश है, और कम आय वाले समूह भी नाखुश हैं. दक्षिणी राज्यों को बड़ा बजट दिया गया है. ऐसा लगता है कि यह सब चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है. सरकार को बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई कम करने और बार-बार होने वाली मॉब लिंचिंग को रोकने पर ध्यान देना चाहिए.

मंत्री नितेश राणे के एआर रहमान के बारे में बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिस पठान ने कहा कि नितेश राणे के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है. वह मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर मंत्री बने हैं. वह हर दिन ऐसे बयान देते हैं. मुझे उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है. वह ऐसा सिर्फ़ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं. वह किसी से भी कुछ भी कह देते हैं. वह संविधान का सम्मान नहीं करते.

इनपुट-IANS

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

