“आजम खान को जरूर मिलेगा इंसाफ”, दो पैन कार्ड केस में सजा के बाद मुस्लिम नेता का छलका दर्द

Azam Khan News: दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को MP-MLA कोर्ट से सजा मिलने पर मुस्लिम और समाजवादी पार्टी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और न्याय मिलने की उम्मीद जताई.
Azam Khan News: देश के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे को दो पैन कार्ड रखने के मामले में MP-MLA कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरूल हसन चांद ने मंगलवार को कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. आजम खान और उनके बेटे को एक दिन न्यायालय से जरूर इंसाफ मिलेगा. हमें न्यायालय पर भरोसा था, है और हमेशा रहेगा.
फखरूल हसन चांद ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि निसंदेह इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से इस पार्टी ने बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाकर आजम खान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है. देश की जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि किस तरह से आजम खान को फंसाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है. मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्यादा दिनों तक सत्य को छुपाया नहीं जा सकता.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव पहले ही यह बात कह चुके हैं कि 2027 में सत्ता में हमारी सरकार आने के बाद उन सभी लोगों पर से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया. हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन्हें झूठे आरोपों से मुक्त करेंगे। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. प्रदेश की जनता भाजपा की साजिश से भलीभांति परिचित है.
फखरूल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. उन्होंने कहा कि आजम खान को जिस तरह से मौजूदा समय में परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह सब कुछ प्रदेश की जनता देख रही है. सच एक दिन जरूर बाहर आएगा.
इनपुट-आईएएनएस