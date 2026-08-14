/बँटवारे के ज़ख्म आज भी ताज़ा, हिमंत सरमा ने दिलाई इतिहास की याद

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Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को 1947 के बँटवारे के पीड़ितों को खिराज-ए-अकीदत पेश की और कहा कि देश को भारत के विभाजन से हुए दुख और नुकसान को कभी नहीं भूलना चाहिए. 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' (Partition Horrors Remembrance Day) के मौके पर CM सरमा ने कहा कि बँटवारे के घाव देश की सामूहिक याददाश्त का हिस्सा बने हुए हैं और उन्होंने यह यकीनी बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो.
वजीर-ए-आला (CM) हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "हम 'माँ भारती' पर मुस्लिम लीग द्वारा थोपे गए जबरन बँटवारे के उन घावों को कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान चली गई." मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' उन लोगों को याद करने का मौका देता है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक के दौरान अपनी जान गंवाई. उन्होंने कहा कि देश को उन सभी लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दी और यह यकीनी बनाना चाहिए कि अनगिनत लोगों के बलिदान और दुख को भुलाया न जाए.
1947 के बँटवारे के कारण आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक विस्थापन हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के बीच लाखों लोग बेघर हो गए. परिवार बिछड़ गए, घर छोड़ दिए गए और नई बनी सीमाओं के दोनों ओर बिरादरियों को भारी दुख का सामना करना पड़ा. CM सरमा की ये बातें ऐसे समय में आईं जब देश 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहा था - यह दिन बँटवारे की मानवीय कीमत को याद करने और उस दौरान दुख झेलने वालों का सम्मान करने के लिए समर्पित है.
मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें यह संदेश था कि बँटवारे के घाव अभी भी ताज़ा हैं, और विभाजन से जुड़े दर्दनाक अनुभवों को याद रखने के महत्व पर ज़ोर दिया गया. उन्होंने लोगों से पीड़ितों को याद करने और देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतों से देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। हाल के वर्षों में इस दिन का उपयोग बँटवारे के दौरान आम लोगों के दुख को उजागर करने के लिए किया गया है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अपने पुश्तैनी घर छोड़ने और कहीं और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.
CM सरमा के संदेश में राष्ट्रीय एकता और सतर्कता की व्यापक अपील भी शामिल थी, जिसमें लोगों से अतीत से सबक लेने का आग्रह किया गया. जब भारत बँटवारे की मानवीय त्रासदी को याद कर रहा है, वजीर-ए-आला ने कहा कि जान गंवाने वालों का बलिदान देश की सामूहिक याददाश्त का स्थायी हिस्सा बना रहना चाहिए.