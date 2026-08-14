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बँटवारे के ज़ख्म आज भी ताज़ा, हिमंत सरमा ने दिलाई इतिहास की याद

Assam News: असम के वजीर-ए-आला (CM) हिमंत बिस्वा सरमा ने 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर 1947 के बँटवारे के पीड़ितों को खिराज-ए-अकीदत दी. उन्होंने कहा कि बँटवारे का दर्द देश की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है और इससे मिली सीख को कभी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सतर्कता बनाए रखने का आह्वान भी किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 14, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:00 AM IST
बँटवारे के ज़ख्म आज भी ताज़ा, हिमंत सरमा ने दिलाई इतिहास की याद

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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