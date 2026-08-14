/बँटवारे के ज़ख्म आज भी ताज़ा, हिमंत सरमा ने दिलाई इतिहास की याद

मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें यह संदेश था कि बँटवारे के घाव अभी भी ताज़ा हैं, और विभाजन से जुड़े दर्दनाक अनुभवों को याद रखने के महत्व पर ज़ोर दिया गया. उन्होंने लोगों से पीड़ितों को याद करने और देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतों से देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। हाल के वर्षों में इस दिन का उपयोग बँटवारे के दौरान आम लोगों के दुख को उजागर करने के लिए किया गया है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अपने पुश्तैनी घर छोड़ने और कहीं और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.