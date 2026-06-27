/क्या 9 की किताबों से गायब हुए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द; जाने पूरा मामला

Secular Socialist Terms Remove From Textbook: क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में प्रस्तावना पर अलग चैप्टर और "सेक्युलर" (धर्मनिरपेक्ष) व "सोशलिस्ट" (समाजवादी) शब्दों के साफ़ ज़िक्र को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के सूत्रों ने सफाई दी है. NCERT के सूत्रों ने कहा कि क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की खबरें "गलत" हैं. उनका तर्क है कि बदले हुए सिलेबस के तहत इन कॉन्सेप्ट्स को अलग-अलग क्लास में बांटा गया है. कुछ खबरों में बताया गया कि क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में इमरजेंसी पर एक सेक्शन तो है, लेकिन इसमें प्रस्तावना पर कोई अलग चैप्टर नहीं है और न ही "सेक्युलर" और "सोशलिस्ट" जैसे शब्दों को साफ़ तौर पर समझाया गया है, जो पिछले एडिशन का हिस्सा थे.