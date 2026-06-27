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क्या 9 की किताबों से गायब हुए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द; जाने पूरा मामला

Secular Socialist Terms Remove From Textbook: NCERT ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 9 की नई सोशल साइंस किताब से संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे विषय नहीं हटाए गए हैं. परिषद के अनुसार, नए पाठ्यक्रम के तहत इन विषयों को अलग-अलग कक्षाओं में बांटा गया है. हालांकि, इस बदलाव को लेकर शिक्षा जगत में बहस और विवाद जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:11 PM IST
क्या 9 की किताबों से गायब हुए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द; जाने पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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