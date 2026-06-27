/क्या 9 की किताबों से गायब हुए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द; जाने पूरा मामला

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Secular Socialist Terms Remove From Textbook: क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में प्रस्तावना पर अलग चैप्टर और "सेक्युलर" (धर्मनिरपेक्ष) व "सोशलिस्ट" (समाजवादी) शब्दों के साफ़ ज़िक्र को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के सूत्रों ने सफाई दी है. NCERT के सूत्रों ने कहा कि क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की खबरें "गलत" हैं. उनका तर्क है कि बदले हुए सिलेबस के तहत इन कॉन्सेप्ट्स को अलग-अलग क्लास में बांटा गया है. कुछ खबरों में बताया गया कि क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में इमरजेंसी पर एक सेक्शन तो है, लेकिन इसमें प्रस्तावना पर कोई अलग चैप्टर नहीं है और न ही "सेक्युलर" और "सोशलिस्ट" जैसे शब्दों को साफ़ तौर पर समझाया गया है, जो पिछले एडिशन का हिस्सा थे.
(7वीं क्लास की सोशल साइंस की तस्वीर) NCERT के सूत्रों ने ANI को बताया कि क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक से प्रस्तावना को हटाने का दावा करने वाली खबरें गलत हैं. नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत सिलेबस को फिर से डिज़ाइन किया गया है, इसलिए टॉपिक्स को एक ही टेक्स्टबुक में कवर करने के बजाय अलग-अलग क्लास में बांटा गया है. (क्लास 9 की गंगा किताब में प्रस्तावना) NCERT सूत्रों के अनुसार, सभी क्लास की नई NCERT टेक्स्टबुक, जिसमें सभी सोशल साइंस टेक्स्टबुक भी शामिल हैं, के शुरुआती पन्नों में प्रस्तावना अभी भी दी गई है.
अलग-अलग क्लास में विषयों को फिर से बांटने की वजह, संविधान की प्रस्तावना पर एक डिटेल्ड टॉपिक अब क्लास 10 के सिलेबस का हिस्सा है. (हिंदी क्लास 9) NCERT सूत्रों का यह भी कहना है कि संवैधानिक मूल्य, जिनमें सेक्युलरिज्म, न्याय, आज़ादी और समाजवाद शामिल हैं, क्लास 6 से 8 में पहले ही बताए जा चुके हैं, खासकर क्लास 7 की सोशल साइंस टेक्स्टबुक में, और क्लास 10 में इनके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा.
पिछली टेक्स्टबुक के साथ तुलना करना सही नहीं!
NCERT सूत्रों का कहना है कि ये नई टेक्स्टबुक सोशल साइंस के अलग-अलग विषयों को पढ़ाने में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाती हैं, और इसलिए, पिछली टेक्स्टबुक के साथ इनकी एक-एक करके तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि दोनों के अप्रोच और कंटेंट में काफी अंतर होगा.