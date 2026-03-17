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TMC Muslim Candidates List: तुष्टिकरण का इलज़ाम दरकिनार, ममता ने फिर इतने मुस्लिम उमीदवारों को उतारा मैदान में

West Bengal TMC Muslim Candidates List: अगले माह अप्रैल में 23 और 29 तारीख को होनी वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 291 सीटों पर उमीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है.  पार्टी ने इस बार 47 मुस्लिम उमीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, जो 2021 के चुनाव के मुकाबले में 5 ज्यादा हैं.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:25 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने 291 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. 294 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग दो फेज़ में 23 और 29 अप्रैल को होनी है, जिसमें क्रमशः 152 और 142 सीटों पर वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. इस बार फिर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से असेंबली चुनाव लड़ेंगी. वहीँ, बीजेपी ने भवानीपुर और नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है. 

पार्टी ने इस बार 291 में उमीदवारों में 51 महिला उमीदवार उतारा है. 95 सीटें SC/ST और 47 सीटें पर मुस्लिम अल्पसंख्यक उमीदवार उतारे हैं. दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा,  हावड़ा, नादिया,बीरभूम, वर्धमान, और दक्षिण परगना जैसे जिलों में मुस्लिम उमीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है.   

अगर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस साल TMC ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था. इससे पहले 2016 में पार्टी ने 53 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन 2021 में इसे घटाकर 42 कर दिया था. इनमें से ज़्यादातर उमीदवारों ने जीत दर्ज की थी. 

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ऐसा माना जा रहा था कि 2021 में ममता बनर्जी भाजपा के अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोपों से बचने और भाजपा के वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले में कम मुस्लिम उमीदवारों को मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसी आशंकाएं और आकलन निर्मूल साबित हुई हैं. TMC ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पार्टी ने पहले की तरह इस बार भी बड़ी तादाद में महिला उमीदवारों को भी टिकट दिया है.  

TMC के मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट 

उत्तर दिनाजपुर - Md. गुलाम रब्बानी
उत्तर दिनाजपुर-  हामिदुल रहमान
उत्तर दिनाजपुर - मिन्हाजुल आरफिन आज़ाद
उत्तर दिनाजपुर-  मोसरफ़ हुसैन
दक्षिण दिनाजपुर-  तोराफ़ हुसैन मोंडल
मालदा-   Md. मतबुर रहमान
मालदा-   अब्दुर रहीम बॉक्सी
मालदा-    Md. नज़रुल इस्लाम
मालदा-  सबीना यास्मिन
मुर्शिदाबाद - अमीरुल इस्लाम
मुर्शिदाबाद-  नूर आलम
मुर्शिदाबाद-  जाकिर हुसैन
मुर्शिदाबाद-  जनाब अख़रुज़्ज़मां
मुर्शिदाबाद-   डॉ. अब्दुल अज़ीज़
मुर्शिदाबाद-  रेयात हुसैन सरकार
मुर्शिदाबाद-  सौमिक हुसैन
मुर्शिदाबाद-   मुस्तफ़िज़ुर रहमान (सुमन)
मुर्शिदाबाद-  अताउर रहमान
मुर्शिदाबाद-  रबीउल आलम चौधरी
मुर्शिदाबाद-  नियामोत शेख
मुर्शिदाबाद-   शाहिना मुमताज
मुर्शिदाबाद-  हुमायूं कबीर (पूर्व IPS)
मुर्शिदाबाद-  बाबर अली
नादिया-  रुकबानुर रहमान
नादिया-  अलीफ़ा अहमद
नादिया- कल्लोल खा
नादिया-  जेबर सेख
उत्तर 24 Pgs-  बुरहानुल मोकाद्दीन (लिटन)
उत्तर 24 Pgs-  पीरज़ादा कासेम सिद्दीकी
उत्तर 24 Pgs-  अनिसुर रहमान (बिदेश)
उत्तर 24 Pgs-  Md. मुफ़्ती अब्दुल मतीन (मतीन
साहेब
उत्तर 24 Pgs-  Md तौसीफ़ रहमान
दक्षिण 24 Pgs-  Md. बहारुल इस्लाम
दक्षिण 24 Pgs-  शमीम अहमद
दक्षिण 24 Pgs-  जहाँगीर खान
दक्षिण 24 Pgs-  जावेद अहमद खान
दक्षिण 24 Pgs-  फिरदौसी बेगम
दक्षिण 24 Pgs-  अब्दुल खालिक मोल्ला
कोलकाता-  फिरहाद हकीम
हावड़ा-  गुलशन मलिक
पूर्व मेदिनीपुर-  सिराज खान
पूर्व बर्धमान-  सिद्दीकुल्लाह चौधरी
पूर्व बर्धमान-  सेख सहोनावेज़
बीरभूम-  फैजुल हक (काजल Sk)
बीरभूम-  मोसर्रफ हुसैन

चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर आईएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर चुनावों में धांधली करने की आशंका जाहिर की है. CM ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर भी अपनी चिंता जताई है. उधर, भाजपा और उसके नेता ने दावा किया है कि ममता बनर्जी अभी से हार की डर से बौखला गई हैं, इसलिए वो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं. 

इसे भी पढ़ें: Kerala Election 2026: केरल में कितने मुसलमान; क्या BJP फतह कर पाएगी वाम का किला?

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