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बंगाल में सरकार बदलते ही जानवरों के वध पर सख्ती; बकरीद को लेकर मुसलमान परेशान

 Animal slaughter Law in West Bengal: मुसलिम समाज के दूसरे बड़े पर्व बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 को सख्ती से लागू कर दिया है. इसके बाद खुले में और बिना सरकारी परमिशन के जानवरों को काटने पर जेल और जुर्माने का सामना करना होगा. 

 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 14, 2026, 05:01 PM IST

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बंगाल में सरकार बदलते ही जानवरों के वध पर सख्ती; बकरीद को लेकर मुसलमान परेशान

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में बकरीद के पहले जानवरों की कुर्बानी और जिबह को लेकर सख्त नियम- कानूनों के पालन के आदेश जारी किये गए हैं. राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 को सख्ती से लागू करने के लिए गुरुवार को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार की इस सख्ती के बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर खुलेआम होने वाले पशु वध पर रोक लग सकता है. हालांकि, सरकार के इस फैसले के वक़्त को देखते हुए कुछ लोगों की चिंता है कि इससे बकरीद पर मुसलमानों के जरिये दी जाने वाली पशुओं की कुर्बानी पर असर पड़ेगा. उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा. बकरीद के वक़्त उन्हें बेजा मुकदमों और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह 6 अगस्त, 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले और इस बारे में 8 जून, 2022 के सरकारी निर्देशों के मुताबिक, जारी किया गया है. राज्य के कानूनी बूचड़खानों को इन निर्देशों का ‘सख्ती से पालन’ करने का हुक्म देते हुए, 8-पॉइंट वाले बातें कही गई हैं.

(1) कोई भी शख्स किसी भी जानवर (यानी बैल, बैल, गाय, बछड़ा, नर और मादा भैंस और भैंस का बछड़ा) को तब तक नहीं मारेगा जब तक उसने संबंधित जानवर के काटने के लिए सरकारी अफसर से फिटनेस सर्टिफिकेट न ले लिया हो. 

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(2) किसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन या पंचायत समिति के चेयरमैन और सरकारी वेटनरी ऑफिसर मिलकर किसी भी जानवर के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं. अगर वे लिखकर देते हैं कि जानवर मेहनत वाले काम या ब्रीडिंग के लायक अब नहीं रह गया है. उसकी उम्र  14 साल से ज़्यादा की है, या उम्र, चोट, विकलांगता या किसी बीमारी की वजह से हमेशा के लिए बेकार हो गया है, तो वह वध के लिए सही हो सकता है.  

(3) ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना करने पर, पीड़ित व्यक्ति मना करने की सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार को अपील कर सकता है। 

(4) जिस जानवर के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसे सिर्फ़ म्युनिसिपल स्लॉटरहाउस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये तय किसी दूसरे स्लॉटरहाउस में ही काटा जाएगा. यानी व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति अपने घर में जानवर का वध नहीं कर सकता है. 

 (5) जिन जानवरों के लिए वध का सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उनका वध किसी भी खुली पब्लिक जगह पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. 

(6) कोई भी व्यक्ति वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 के नियमों को लागू करने के मकसद से म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, पंचायत समिति के प्रेसिडेंट या ऑफिशियल वेटनरी ऑफिसर द्वारा ऑथराइज़्ड किसी भी व्यक्ति के (बूचड़खाने के) इंस्पेक्शन में रुकावट नहीं डालेगा.

 (7) ऊपर दिए गए किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन करने पर, संबंधित व्यक्ति को छह महीने तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. 1950 एक्ट के तहत सभी अपराधों को 'गंभीर' माना जाएगा.

 (8) इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के संबंधित फैसले सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

इसे भी पढ़ें: धर्म के ठेकेदारों से पशु कारोबारियों में दहशत, बकरीद पर सूनी पड़ी बकरे की मंडियां

 

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West Bengaltightens restrictionsanimal slaughterMuslims worried about Bakridanimal slaughter Law in BengalBakreed and Animal slaughter

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