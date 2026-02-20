भूलकर भी ये काम किया तो टूट जाता है रोजा; नौजवान ज़रूर पढ़ लें ये हदीस

Ramadan Roza 2026: रमजान के दौरान रोजा रखने वालों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन-किन कामों से रोजा टूट जाता है और किन हालात में सिर्फ कजा (छूटे रोजे की भरपाई) जरूरी होती है और कब कजा के साथ कफ्फारा (रोजा तोड़ने का एकतरह का जुर्माना) भी देना पड़ता है. इस लेख में ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र किया गया, जिनमें से ज्यादातर में सिर्फ कजा वाजिब होती है, जबकि एक सूरत ऐसी भी है जिसमें कजा के साथ कफ्फारा भी जरूरी हो जाता है. आइये जानते हैं क्या हैं वह बातें?

जानबूझकर कुछ खाना-पीना

अगर कोई शख्स जानबूझकर, यानी कसदन कुछ खा-पी लेता है तो उसका रोजा टूट जाएगा और रमजान के बाद उस रोजे की कजा करना जरूरी होगा. हालांकि, अगर कोई भूल से या गलती से कुछ खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटेगा. ऐसी सूरत में न तो कजा है और न ही कफ्फारा है. इस बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की गलती, भूल को माफ कर दिया है.

जानबूझकर उल्टी करना

अगर किसी रोजेदार को खुद-ब-खुद उल्टी हो जाए तो उसका रोजा सही रहेगा और उस पर कजा नहीं है. लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर उल्टी करता है तो उसका रोजा टूट जाएगा और उसे उस रोजे की कजा करनी पड़ेगी. हजरत अबू हुरैरा (रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर उल्टी गालिब आ जाए यानी खुद हो जाए, उस पर कजा नहीं है, और जिसने जानबूझकर उल्टी की, उसे रोजे की कजा करनी चाहिए. सहीह अबू दाऊद, तिर्मिजी, इमाम हाकिम ने इसे सही करार दिया है और शेख अलबानी ने भी इसकी ताईद की है.

हैज या निफास का खून आना

अगर किसी औरत को रोजे की हालत में हैज (मासिक धर्म) या निफास (बच्चे के जन्म के बाद आने वाला खून) शुरू हो जाए तो उसका रोजा सही नहीं रहेगा, टूट जाएगा. उसे उन दिनों के रोजों की कजा करनी होगी, जितने दिन खून आता रहा है. अगर यह खून सूरज डूबने से कुछ मिनट पहले भी आ जाए तो उस दिन के रोजे की भी कजा जरूरी होगी.

मनी (वीर्य) निकालना

अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह से किसी भी तरीके से वीर्य निकालता है तो उसका रोजा टूट जाएगा और उस पर कज़ा जरूरी होगी. बहुत से नौजवान मास्टरबेशन जैसे अमल में लिप्त रहते हैं, जिसे हराम करार दिया गया है. इस्लाम में निकाह के बाद बीवी से वैध हमबिस्तरी के अलावा किसी तरह से वीर्य निकालने या सेक्सुअल प्लेजर हसिल करने को हरम बताया गया है. रोज़े के हालत किसी भी तरह के सेक्सुअल अमल से रोजा टूट जाता है.हालांकि, अगर एहतलाम (ख्वाब में वीर्य निकल जाना) हो जाए या नींद की हालत में खुद-ब-खुद मनी निकल आए तो इससे रोजा फासिद नहीं होगा, क्योंकि यह इंसान के इख्तियार से बाहर की बात है.

रोजा तोड़ने की नीयत कर लेना

कुछ इस्लामी विद्वानों का मानना है कि अगर किसी ने रोजा तोड़ने की नीयत कर ली, भले ही उसने कुछ खाया-पिया न हो और न ही कोई ऐसा काम किया हो जिससे रोजा टूटता है, तब भी उसका रोजा टूट जाएगा. इसकी वजह यह है कि नीयत रोजे का बुनियादी स्तंभ है. जब किसी ने नीयत ही तोड़ दी तो रोजा लाजिमी तौर पर फासिद टूट जाएगा. इस सूरत में भी कजा जरूरी होगी.

दिन में मियां बीवी का संबंध बनाना

अगर कोई शख्स रमजान के महीने में दिन के वक्त अपनी बीवी से संबंध बना लेता है तो उसका रोजा टूट जाएगा. इस सूरत में उस पर कजा और कफ्फारा दोनों लाजिम होंगे. यानी उसे रमजान के बाद उस रोजे की कजा करनी होगी और साथ ही गुनाह का कफ्फारा भी अदा करना होगा. कफ्फारा यह है कि वह एक गुलाम आजाद करे, या लगातार दो महीने रोजा रखे, या 60 गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाए. जैसा कि सहीहैन और सुन्नन की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा (रजि.) से यह बात साफ तौर पर बयान की गई है.

