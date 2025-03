होली के रंगों में नफरत.... होली और जुमे की नमाज विवाद पर ये क्या बोल गए इमरान मसूद

Imran Masood on Holi: देशभर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है. साथ ही जुमे की नमाज भी आज अदा की गई है. इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद इमारन मसूद ने होली पर कुछ मस्जिदों पर तिरपाल डालने को लेकर सवाल उठाया है. सांसद ने कहा, "यह मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा. आप यह तमाशा क्यों कर रहे हैं."

होली के रंगों में नफरत- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "पहली बार होली के रंगों में नफरत देखने को मिल रही है, मैं इसे प्यार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं. यह देश की संस्कृति है. होली हो, दिवाली हो या ईद, हम सभी त्योहार मिलजुलकर मनाते आए हैं." उन्होंने कहा, "मेरा पूरा घर हमेशा दिवाली पर सजाया जाता है. मैं होली पर परहेज करता था, लेकिन इस बार जब देखा कि रंगों में भी नफरत देखने को मिल रही है, तो मैं प्यार का संदेश देने के लिए आगे आया हूं."

#WATCH | Congress MP Imran Masood says, "For the first time, hatred was being searched in the colours of Holi. I am celebrating Holi to present a message of love. This is the culture of the country, and we celebrate all the festivals together..." https://t.co/gVhq1sJg2f pic.twitter.com/veUwJY51n3

